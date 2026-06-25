Farul Constanța rămâne speranța fotbalului nostru de mâine

Mi-am zis că n-ar fi rău să trec în gazetă și ce se întâmplă cu fotbalul nostru juvenil. Cele patru grupe de vârstă pentru care FRF a organizat câte trei competiții (campionat, cupă și supercupă) sunt U15, U16, U17 și U18 (numită „tineret”). Așadar ar fi trebuit să avem 12 câștigătoare. Nu puteau fi 12 câștigătoare diferite deoarece în fiecare supercupă se întâlnesc câștigătoarele campionatului și ale cupei așa că am fi putut avea maxim opt. Până la urmă au fost doar șase.

Cele mai multe trofee, patru la număr, le-a revenit Academiei de Fotbal pusă la punct de Gică Hagi, Farul Constanța. Cele patru trofee le-a câștigat la categoriile de vârstă mai ridicată, obținând titlul de campioană și supercupa la sub 17 ani (antrenor Liviu Ștefan) și cupa și supercupa la categoria „Tineret” (antrenor Stere Banoti).



Celelalte câștigătoare de titluri sunt Viitorul și CFR din Cluj, FCSB, FC Bacău și Rapid. Primele trei au obținut câte două titluri. Mai exact: Viitorul antrenată de Sever Sălăgean a obținut cupa și supercupa la sub 16 ani; CFR Cluj (antrenor Gheorghe Mănoiu) a triumfat în campionat și supercupă la sub 15 ani; FCSB a câștigat cupa la sub 15 ani (antrenor Tudor David) și campionatul (antrenor Florin Dreghiciu) la sub 16 ani. Ultimele două au obținut câte un singur trofeu: Rapid București cu antrenorul Bogdan Dobrescu și-a adjudecat Cupa României la sub 17 ani; La „Tineret” cupa a fost câștigată de FC Bacău (antrenor Marius Gireadă). Poate ar mai trebui adăugat că Rapid a pierdut la lovituri de departajare alte două trofeee (supercupa la U17 și cupa la U15)



Spre deosebire de campionatele naționale, cele în care sunt implicate și echipe sătmărene de tineret, juniori și copii, campionatele descrise mai sus fac parte din Liga Elitelor, mai precis sunt campionate în care sunt acceptate cele mai importante academii de fotbal din țară și din rândul cărora, pe lângă cei ce vin din străinătate, sunt aleși componenți ai loturilor naționale pentru fiecare categorie de vârstă în parte.



În toate aceste academii se regăsesc jucători de pe tot întinsul patriei, jucători cărora li se asigură nu numai antrenamentele, cazarea și masa pe perioada stagiunii ci li se oferă și posibilitatea de a urma cursurile școlare sau universitare (unde e cazul). Cu siguranță că în multe asfel de cluburi se regăsesc și jucători proveniți din județul Satu Mare, jucători despre care vom auzi peste ani. Spun asta pentru că și eu în urmă cu 26 de ani am fost cu unul din feciorii mei la un trial la Academia de Fotbal Gică Popescu din Craiova. Faptul că mi s-au cerut bani pe sub mână pentru a se integra în lot m-a dezgustat și am plecat. Erau alte vremuri, alte concepții...



Opriți războiul!