Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a susținut o conferință de presă în care a lansat o serie de acuzații la adresa deputatului PNL Adrian Cozma, afirmând că a decis să organizeze întâlnirea cu jurnaliștii ca răspuns la declarațiile recente făcute de acesta în spațiul public.





„Am ales să răspund acuzațiilor care mi-au fost aduse”

Mircea Govor a declarat că a fost acuzat că ar fi jignit locuitorii din Stâna și că motivul ar fi fost faptul că aceștia „nu i-au pupat inelul”, afirmații pe care le-a respins categoric.

„Am ales să fac această conferință după acuzațiile aduse de deputatul Cozma, care a spus că eu am jignit oamenii din Stâna și că i-am jignit pentru că nu mi-au pupat inelul. Să știți că acest fenomen cu pupatul inelului se întâmplă în domeniul samsarilor de cai. Eu nu mă ocup și nici nu m-am gândit vreodată la așa ceva”, a afirmat liderul PSD Satu Mare.





Critici privind cazul „Masa sănătoasă” și administrația din Socond

În cadrul conferinței, Govor a făcut referiri și la scandalul privind programul „Masa sănătoasă”, susținând că adevăratele probleme privesc modul în care ar fi fost tratați copiii implicați în acest proiect.

„Acum a ajuns să plângă de mila tuturor, dar de fapt își bate joc de copii împreună cu primarul din Socond, cu contabilul și cu directoarea adjunctă din Stâna. Mă întreb cum poate să fie vicepreședinte al Camerei Deputaților un om atât de mic”, a declarat acesta.

Liderul social-democrat a susținut că va urmări îndeaproape evoluția anchetelor și că își dorește clarificarea tuturor aspectelor semnalate în spațiul public.





Acuzații privind cheltuirea fondurilor și posibile conflicte de interese

Mircea Govor a lansat și alte acuzații referitoare la presupuse decontări efectuate prin intermediul unui magazin din apropierea Primăriei Socond și la situația unor investiții private, afirmând că informațiile provin din surse pe care le deține și solicitând verificarea lor de către autoritățile competente.

Totodată, acesta a ridicat semne de întrebare cu privire la organizarea unor evenimente culturale și la modul în care ar fi fost finanțate prestațiile unor artiști invitați în județ, prin intermediul fostului primar din Santău, Sergiu Silaghi. Un alt subiect, cu un cântăreţ, numit Gulyas, care a cântat la Gerăușa, de care răspunde Silaghi Sergiu, care merge pe acelaşi scenariu cu ,,Masa sănătoasă” de la Socond, pentru că a organizat un chef prin aceleași golănii. “Sunt curios şi aş dori să-l întreb pe artist, cel care a cântat muzica autentică de la PD, cine l-a plătit?”





Referiri la Inspectoratul Școlar și la administrațiile locale

În finalul conferinței, președintele PSD Satu Mare a susținut că Inspectoratul Școlar Județean ar fi avut cunoștință despre situația programului „Masa sănătoasă” și a criticat conducerea instituției, afirmând că aceasta ar fi trebuit să intervină. De asemenea, Govor a făcut declarații critice la adresa mai multor administrații locale, cum este cazul Cămărzanei și implicațiile deputatului Cozma sau cazul comunei Hodod, unde cel mai tânăr primar din județ a fost învățat de tânăr toate golăniile marca PNL Satu Mare, iar fiind atât de tânăr, nu se poate descurca singur, astfel toată familia și-a angajat-o în Primărie, dar Mircea Govor a anunțat că, în perioada următoare, va reveni cu noi informații privind alte subiecte pe care le consideră de interes public.



