



ARBOmedia a anunțat relansarea diviziei ARBOpodcast, într-un format extins, care reunește o ofertă semnificativ mai mare de creatori de conținut și introduce noi soluții de publicitate dedicate acestui segment aflat în plină dezvoltare. Inițiativa vine în contextul fuziunii cu Thinkdigital, finalizată la sfârșitul anului trecut, și marchează o nouă etapă în strategia companiei de diversificare a serviciilor de media și marketing.

Lansată inițial în 2021 cu un portofoliu restrâns, rețeaua ARBOpodcast numără în prezent 50 de creatori de conținutcare realizează 54 de podcasturi din domenii variate, precum social, politică, business, tehnologie, sănătate, parenting, dezvoltare personală, sport, divertisment și lifestyle.

Printre personalitățile incluse în rețea se regăsesc nume cunoscute precum Radu Buzăianu, Dan Cadar, Răzvan Exarhu, Gojira, Virgil Ianțu, Cătălin Măruță, Mihai Morar, Tudor Mușat, Cătălin Oprișan, Radu Paraschivescu, Dragoș Pătraru, Liana Stanciu, Doru Supeală, Cătălin Striblea, Mihaela Tatu, Teo Trandafir și Radu Andrei Tudor, alături de numeroși alți realizatori.

Relansarea are loc într-un moment în care consumul de podcasturi este în continuă creștere. Potrivit studiului „Media Digitală în România 2025”, realizat de BRAT, aproximativ 4,8 milioane de români urmăresc acest tip de conținut, iar alte cercetări internaționale indică faptul că 47% dintre români ascultă podcasturi cel puțin o oră pe săptămână, plasând România printre liderii europeni în acest domeniu.

Din perspectiva comercială, ARBOpodcast pune la dispoziția partenerilor cinci formate principale de promovare: Product Placement, Sponsored Intro, Pre Roll Ads, Mid Roll Ads și Full Sponsorship. În plus, compania introduce un format nou pentru piața locală – Podcast Reel Native Brand Frame – conceput pentru integrarea brandurilor în materialele video de promovare distribuite pe platformele de social media.

Managing Directorul ARBOmedia, Alin Alecu, subliniază că podcasturile au devenit adevărate spații de influență și dialog cu publicul, iar noua strategie urmărește să creeze un ecosistem în care creatorii de conținut, brandurile și mediul digital să colaboreze într-un mod natural și eficient.

Fondată în 1997, ARBOmedia și-a extins constant activitatea în ultimii ani, dezvoltând rețele de publicitate pentru presa scrisă, mediul online, radio și televiziune locală. Începând din 2017, compania și-a consolidat prezența și în zona de influencer marketing, iar după integrarea Thinkdigital și-a diversificat portofoliul prin soluții inovatoare, inclusiv publicitate integrată în jocuri video și noi produse dedicate creatorilor de conținut digital.