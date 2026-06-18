Talna Orașu Nou – Barcău Nușfalău, duel pentru Liga 3! Sport •

Sâmbătă, fotbalul mic din Nord-Vest își pune hainele de sărbătoare. Emoțiile barajului de promovare în Liga 3 ating cote maxime, iar campioana județului Satu Mare, Talna Orașu Nou, intră în lupta decisivă pentru un loc în eșalonul superior.



În fața echipei din Orașu Nou se va afla campioana Sălajului, Barcău Nușfalău, într-un duel regional care promite intensitate, spectacol și multă ambiție.

Federația Română de Fotbal a stabilit programul barajelor pentru promovarea în Liga 3, ediția 2026-2027. Cele 21 de confruntări se dispută în sistem eliminatoriu, tur-retur, iar în Regiunea 2 Nord-Vest sorții au oferit un duel între două formații cu tradiție și orgolii locale.



Prima bătălie, la Orașu Nou

Primul episod al confruntării are loc:

Sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 18:00

AFCS Talna Orașu Nou – ACS Barcău Nușfalău

Returul este programat o săptămână mai târziu:

Sâmbătă, 27 iunie 2026, ora 17:30

ACS Barcău Nușfalău – AFCS Talna Orașu Nou

La finalul celor două partide, echipa care va avea avantajul rezultatului general va obține biletele pentru Liga 3.



Satu Mare contra Sălaj, un duel devenit tradiție

În ultimii ani, confruntările dintre campioanele județelor Satu Mare și Sălaj au devenit aproape o tradiție a barajelor pentru promovare.

În sezonul trecut, Unirea Tășnad a reprezentat Sătmarul și a trecut de FC Chieșd, obținând promovarea după un duel cu reprezentanta Sălajului.

De altfel, istoria recentă a acestor baraje este favorabilă echipelor sătmărene, care au reușit de mai multe ori să depășească adversarele din județul vecin.

Un episod interesant din trecut leagă chiar actualul duel de fotbalul sătmărean: Raul Ștef, Florin Mureșan și Gabriel Cădar au fost colegi la FC Olimpia II Satu Mare în barajul disputat în iunie 2015 împotriva Luceafărului Bălan.



Talna și Barcău în premieră la baraj

Pentru Orașu Nou, barajul reprezintă momentul în care munca unui sezon întreg trebuie confirmată. Campioană în premieră în Liga a 4-a ELITE, Talna are avantajul terenului propriu în prima manșă și va încerca să își construiască un avantaj înaintea returului.

De partea cealaltă, Barcău Nușfalău vine cu dorința de a răsturna calculele și de a demonstra că fotbalul sălăjean poate face pasul spre Liga 3.

Un ingredient aparte al duelului îl reprezintă legătura puternică dintre lotul formației din Nușfalău și fotbalul sătmărean.

Echipa din Sălaj are în componență mai mulți jucători care cunosc foarte bine fotbalul din Satu Mare.

Printre aceștia se numără Eduard Marina, Adrian Micaș, Claudiu Silaghi, Gabriel Cădar și experimentatul Mansour Gueye, fost atacant în Liga 1, un jucător cu experiență importantă la nivel superior.

Florin Mureșan, căpitanul celor de la Barcău, este de asemenea un nume cunoscut în fotbalul sătmărean, însă acesta nu va evolua în dubla manșă, fiind plecat în vacanță.

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