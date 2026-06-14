



Municipiul Tășnad a fost, în acest sfârșit de săptămână, gazda uneia dintre cele mai importante manifestări dedicate culturii tradiționale românești. Cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’” a reunit pe scena Casei de Cultură artiști, ansambluri și tineri interpreți din opt județe ale țării, oferind publicului un adevărat spectacol al autenticității și al valorilor populare.

Organizat de Casa de Cultură Tășnad în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, festivalul și-a propus să promoveze și să valorifice tradițiile populare românești, să descopere și să susțină tinerele talente și să contribuie la conservarea patrimoniului cultural imaterial.

La ediția din acest an au participat concurenți din județele Suceava, Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj, Maramureș și Satu Mare, înscriși la secțiunile soliști vocali, soliști instrumentiști și ansambluri/grupuri folclorice.

Prestațiile artistice au fost evaluate de un juriu de specialitate alcătuit din Marius-Cristian Boroș (președinte), alături de Maria-Magdalena Lobonț-Pușcaș, Lavinia-Ioana-Andreea Pașca, Anin-Alexandru Coste și Nicoleta Foldeș, personalități cu experiență în domeniul muzicii și culturii tradiționale.

În urma deliberărilor, Marele Premiu al festivalului a fost acordat Ansamblului Folcloric „Doruri Reghinene” din Reghin, județul Mureș, pentru calitatea artistică și autenticitatea momentului prezentat.

Și concurenții din județul Satu Mare au avut o evoluție remarcabilă, obținând numeroase distincții. La secțiunea soliști vocali, categoria 16–20 de ani, Alexandra Maria Deac și Andrei Benea au fost recompensați cu Premiul I. La secțiunea soliști instrumentiști, David Bura din Gherta Mică a obținut Premiul I la categoria 6–12 ani, iar Dan David din Satu Mare a câștigat Premiul I la categoria 12–16 ani. Tot în palmaresul sătmărenilor se regăsesc premii obținute de Dragoș-Mihai Rotar, Stelian George Mateaș, Natalia-Ioana Vraja și Abel Malinetescu, confirmând valoarea școlii folclorice din județ.

În competiția dedicată formațiilor coregrafice s-au remarcat ansambluri din Cluj, Maramureș și Mureș, iar la categoria 6–12 ani Ansamblul Folcloric „Mugurii Mintiului Gherlii” a obținut locul I.

Ediția aniversară a festivalului a reconfirmat rolul Tășnadului ca punct de referință pentru promovarea tradițiilor autentice și pentru afirmarea noii generații de interpreți și dansatori populari, reunind într-un singur eveniment pasiunea pentru folclor, competiția și respectul pentru patrimoniul cultural românesc.



