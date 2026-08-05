

Satu Mare, 17–23 august 2026

Ediția jubiliară cu numărul 25 a Zilelor Culturale Partium acordă și în acest an un loc important artei teatrale. În cadrul Serilor Teatrale Partium, timp de cinci seri consecutive, vor sosi la Satu Mare prestigioase trupe de teatru din Ungaria și din comunitățile maghiare de peste hotare, oferind publicului un program variat – de la dramă clasică și teatru contemporan până la gală de dansuri populare și monodramă –, îmbogățind astfel oferta culturală a festivalului.

Seria spectacolelor va fi deschisă de o reinterpretare a celebrei piese Revizorul de Gogol, în regia lui Attila Vidnyánszky Jr. Coproducția Teatrului Maghiar din Beregovo, a Teatrului Național din Budapesta, a Teatrului Național din Győr și a Teatrului Cetății din Gyula abordează cunoscuta poveste prin mijloacele limbajului teatral contemporan, aducând în prim-plan întrebări actuale despre natura umană și funcționarea societății.

Marți, Ansamblul de Dans Popular Szamoshát își va sărbători cea de-a zecea aniversare printr-un spectacol de gală festiv. Pe scenă vor evolua aproape optzeci de dansatori, atât membrii actuali ai ansamblului, cât și grupele de copii și tineret, alături de invitați speciali, acompaniamentul muzical fiind asigurat de Formația Tokos.

Unul dintre momentele de referință ale săptămânii va fi spectacolul Janovics, prezentat de Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, inspirat din viața lui Jenő Janovics, una dintre personalitățile marcante ale teatrului și cinematografiei maghiare. Spectacolul vorbește despre artă, vocație și demnitate umană, aducând totodată un omagiu bogatei moșteniri culturale a Transilvaniei.

Joi, Asociația Ady Endre va prezenta spectacolul Pasiune și fidelitate, în sala Teatrului de Păpuși din incinta Casei Meșteșugarilor, iar vineri, Teatrul Weöres Sándor din Szombathely va încheia ediția din acest an a Serilor Teatrale Partium cu spectacolul Cazul băiatului Noszty cu Mari Tóth. Adaptarea scenică a celebrului roman de Mikszáth este, în același timp, o poveste de dragoste, o radiografie a societății și o dramă umană care își păstrează actualitatea.

Organizatorii și-au propus ca Zilele Culturale Partium să ofere, an de an, un prilej de întâlnire pentru atelierele teatrale maghiare din întregul Bazin Carpatic. Și ediția jubiliară din acest an urmărește același obiectiv: publicul va avea ocazia să întâlnească cei mai valoroși creatori ai teatrului maghiar, prin spectacole aparținând unor genuri diverse și unor limbaje teatrale diferite.

Toate spectacolele din cadrul Serilor Teatrale Partium vor avea loc la Teatrul de Nord Satu Mare, cu excepția spectacolului Pasiune și fidelitate, care va fi jucat în sala Teatrului de Păpuși din incinata Casei Meșteșugarilor. Biletele pot fi achiziționate agenția teatrală de pe strada Horea începând din august, de luni până vineri, între orele 10:00–17:00, precum și cu o oră înainte de începerea fiecărui spectacol, respectiv sunt deja diponibile online pe paltforma Entertix: https://www.entertix.ro/evenimente?s=Partiumi+magyar