Rezultatele finale ale concursului național de Titularizare 2026, publicate după soluționarea contestațiilor, scot în evidență câteva cifre care atrag atenția. În județul Satu Mare, 90 de candidați nu au reușit să obțină nota minimă 5, niciun concurent nu a obținut nota maximă 10, iar mai puțin de jumătate dintre participanți au trecut pragul notei 7, necesar pentru titularizare.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a publicat marți, 4 august, rezultatele finale ale probei scrise din cadrul concursului național de Titularizare 2026, după soluționarea contestațiilor.

Deși rata generală de promovare a rămas ridicată, statisticile arată că un număr important de candidați nu au reușit să obțină nici măcar nota minimă pentru suplinire, iar performanța maximă a lipsit complet în această sesiune.

90 de candidați au obținut note sub 5

Din totalul celor 640 de lucrări evaluate, 90 de candidați, adică 14,06%, au fost notați cu între 1,00 și 4,99, rezultate care nu permit ocuparea nici măcar a unui post de suplinitor.

Este unul dintre aspectele care ies în evidență în urma publicării rezultatelor finale.

Nicio notă de 10 în județul Satu Mare

Un alt element care atrage atenția este faptul că în această sesiune nu a fost obținută nicio notă de 10, performanța maximă lipsind complet dintre rezultatele concursului din județ.

Peste 85% au promovat examenul

Pe de altă parte, 242 de candidați (37,81%) au obținut note între 5,00 și 6,99, suficiente pentru ocuparea unui post de suplinitor, iar 308 candidați (48,12%) au fost notați cu între 7,00 și 9,99, îndeplinind una dintre condițiile necesare pentru obținerea unui post de titular.

Per ansamblu, rata de promovare, calculată ca pondere a candidaților care au obținut minimum nota 5, a fost de 85,93%.

Totodată, cei 33 de candidați înscriși din alte județe au promovat examenul.

681 de candidați s-au prezentat la examen

La proba scrisă, organizată în 21 iulie, s-au prezentat 681 de candidați, reprezentând 90,80% din cei 750 care aveau drept de participare.

Dintre aceștia, 41 s-au retras din motive personale, iar niciun candidat nu a fost eliminat. Au fost evaluate digitalizat 640 de lucrări, fără ca vreuna să fie anulată.

Urmează repartizarea pe posturi

În zilele de 5 și 6 august, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare va organiza ședințele publice pentru repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante.

Pentru a deveni titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică. Pentru ocuparea unui post de suplinitor, este necesară minimum nota 5 la ambele probe.