VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CRONICA PREZENTULUI

Bogdan Petriceicu Hașdeu reprezintă una dintre cele mai importante personalități care au contribuit la consolidarea patrimoniului cultural românesc, iar moștenirea lăsată de acest cărturar este apreciată și respectată de fiecare generație. Însă, de departe, cea mai cunoscută creație a sa este Castelul din Câmpina - edificiu cu arhitectură stranie, ridicat în trei ani (1893-1896) după planurile concepute în timpul ședințelor de spiritism purtate cu fiica sa, plecată din această lume la vârsta de 18 ani (1888).

SĂRBĂTOARE LA CASTEL …

pentru că inaugurarea construcției a avut loc în data de 2 iulie 1896, iar această zi a fost botezată de însuși Hasdeu „Ziua celor două Iulii” - dedicată celor două ființe din viața lui Hasdeu (soția și fiica) pentru că ambele purtau numele de Iulia. Soarta a făcut ca în ziua de 2 iulie 1902 doamna Hasdeu să plece din această lume, fapt ce a conturat mitul cifrei doi, căpătând valențe premonitorii atribuite cărturarului.

După Revoluție, admiratori ai numelui Hasdeu au reînviat tradiția convingând autoritățile ca fiecare a doua zi din iulie să devină sărbătoare emblematică pentru orașul Câmpina. An de an, în incinta a ceea ce se numește astăzi Castelul Iulia Hasdeu sau Muzeul Memorial Bogdan Petriceicu Hasdeu, se desfășoară evenimente culturale de înaltă ținută, prin prelegeri susținute de personalități din lumea academică sau literară și momente artistice.

Moment istoric

Data de 2 iulie 2026 a marcat un dublu eveniment istoric: ediția jubiliară, 130 de ani de la inaugurarea castelului și totodată ediția cu numărul 33 postrevoluționară. Timp de câteva ore, oaspeții sosiți la Castel au avut prilejul de a savura atmosfera de sărbătoare creată atât de gazde care au pregătit un program interesant, dovedind că știu ce să ofere ca oamenii să se simtă bine.

Au susținut prelegeri dr. Maria Besciu („Oglinda durerii, familia Hasdeu văzută de contele Gubernatis”) prof. dr. Christian Crăciun („Modelul cultural Hasdeu”), dr. Adriana Ungureanu („Personalitatea lui B.P. Hasdeu din perspectivă jungiană”) și muzeograful Dragoș-Costin Stanciu („Iulia B.P. Hasdeu”, publicat în Revista Nouă - anul I, Nr. 11, din 15 noiembrie 1888, pag. 401-412 – scris de prietenul lui Hasdeu, Ion Ionescu Gion).