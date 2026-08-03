Municipiul Satu Mare va reduce temporar intensitatea iluminatului public în intervalul orar 00.00 – dimineața. Decizia a fost luată de administrația locală în contextul presiunii exercitate de secetă asupra Sistemului Energetic Național și vizează economisirea consumului de energie electrică.

Primăria municipiului Satu Mare a anunțat adoptarea unei măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică, pe fondul efectelor pe care seceta le are asupra Sistemului Energetic Național.

Astfel, începând din această perioadă, sistemul de iluminat public modernizat cu tehnologie LED și telegestiune va funcționa la o intensitate redusă în timpul nopții, fără ca iluminatul să fie oprit complet.

Iluminatul va funcționa la doar 40% din capacitate

Potrivit reprezentanților administrației locale, în intervalul 00.00 – dimineața, iluminatul public din zonele unde a fost implementat sistemul modern cu LED și telegestiune va funcționa la maximum 40% din putere.

Măsura urmărește diminuarea consumului de energie electrică, în contextul dificultăților generate de seceta prelungită asupra producției și echilibrului sistemului energetic.

Măsura este temporară și poate fi modificată zilnic

Primăria precizează că restrângerea intensității iluminatului este una provizorie, urmând să fie menținută doar atât timp cât situația o impune.

Totodată, autoritățile locale au anunțat că setările sistemului inteligent de iluminat vor putea fi ajustate chiar de la o zi la alta, în funcție de evoluția condițiilor și de necesitățile sistemului energetic.

Apel la înțelegerea cetățenilor

Reprezentanții Primăriei Satu Mare fac apel la înțelegerea locuitorilor, subliniind că măsura are un caracter preventiv și urmărește utilizarea responsabilă a resurselor energetice într-o perioadă în care seceta afectează producția de energie la nivel național.

Reducerea intensității iluminatului public este considerată o soluție care permite realizarea unor economii importante de energie, fără a afecta în mod semnificativ siguranța și funcționalitatea sistemului de iluminat urban.

