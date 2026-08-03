Fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rogobete, a lansat luni un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan și a liberalilor, publicând pe pagina sa de Facebook un videoclip filmat într-o sală de operații și un mesaj în care își apără activitatea de la conducerea Ministerului Sănătății.

Ironii după apelul privind reducerea consumului de energie

În videoclipul postat pe rețeaua de socializare, Rogobete îl ironizează pe Ilie Bolojan după apelul acestuia privind reducerea consumului de energie în contextul deficitului din sistemul energetic.

„Ne-ați spus acum câteva zile să stingem lumina. Poftim, am stins-o. Ce facem acum? Operăm pe întuneric? Le aduc colegilor mei o lumânare să facă intervenția chirurgicală la lumina lumânării?”, afirmă fostul ministru, într-un clip filmat într-o sală de operații.





Deputatul PSD susține că economiile nu trebuie făcute în spitale și că adevăratele probleme financiare din sistemul sanitar se regăsesc în administrarea fondurilor.

„Cred că lumina trebuie aprinsă în altă parte. Nu mai căutați în buzunarul doctorilor și al asistentelor. Miliardele din sănătate sunt la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aprindeți lumina acolo și veți găsi zecile de miliarde care se pierd anual din sistem”, a transmis Rogobete.

„Propaganda trece. Cifrele rămân”

Într-o altă postare, fostul ministru a răspuns criticilor venite din partea unor reprezentanți ai PNL, publicând un material grafic în care compară rezultatele mandatelor miniștrilor USR și PNL ai Sănătății cu investițiile realizate în perioada guvernării PSD.





Potrivit lui Alexandru Rogobete, în timpul mandatelor miniștrilor Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Nelu Tătaru nu ar fi fost începute spitale noi, în timp ce ar fi rămas o datorie de aproximativ 5 miliarde de lei pentru vaccinuri.

În schimb, acesta susține că în perioada în care PSD a coordonat Ministerul Sănătății au fost începute 22 de spitale noi, au fost investite 12 miliarde de lei în sănătate, trei centre pentru mari arși sunt în diferite stadii de realizare, iar trei spitale regionale de urgență se află în construcție.





„Propaganda trece. Cifrele rămân. Iar românii merită adevărul, nu povești inventate. Când faptele vorbesc, propaganda tace. Cu cifrele acestea cum rămâne? Tot cu propagandă? Tot cu povești? Adevărul este simplu: cifrele nu pot fi acoperite de sloganuri și nici rescrise prin postări pe Facebook. Trei mandate la Ministerul Sănătății, zero spitale noi începute. În schimb, a rămas o datorie de 5 miliarde de lei pentru vaccinuri. Aceasta este singura «mare reformă» pe care ați lăsat-o în urmă. Succes la comentarii!”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Mesajele fostului ministru vin în contextul schimbului de replici dintre PSD și PNL privind investițiile din sistemul sanitar și măsurile adoptate pentru gestionarea actualei crize energetice și bugetare.



