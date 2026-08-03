Oboseala la volan și traversarea neregulamentară s-au aflat printre cauzele a două accidente rutiere produse sâmbătă în județul Satu Mare. În urma impacturilor, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri din județul Satu Mare au intervenit, sâmbătă, la două accidente de circulație produse la interval de câteva ore, unul pe Drumul Național 19, între localitățile Botiz și Ciuperceni, iar celălalt în municipiul Satu Mare, pe strada Careiului.

În ambele cazuri au fost deschise anchete pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs evenimentele rutiere.

Oboseala la volan a provocat un accident pe DN 19

Primul accident s-a produs în jurul orei 03.00, pe Drumul Național 19, între localitățile Botiz și Ciuperceni.

Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit că un tânăr de 19 ani, din localitatea Drăgușeni, care conducea un autoturism dinspre Botiz către Ciuperceni, ar fi adormit la volan sau și-ar fi pierdut atenția din cauza oboselii, pătrunzând pe sensul opus de mers.

Autoturismul condus de acesta a intrat în coliziune cu alte două mașini, conduse de un bărbat de 36 de ani, din Halmeu, și de o tânără de 24 de ani, din Drăgușeni.

În urma impactului, autoturismele conduse de cei doi tineri au fost proiectate în șanț.

Șoferița de 24 de ani a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Toți cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Două adolescente, lovite pe o trotinetă în municipiul Satu Mare

Cel de-al doilea accident a avut loc în jurul orei 14.30, pe strada Careiului, din municipiul Satu Mare.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, două adolescente, în vârstă de 15, respectiv 16 ani, ambele din municipiul Satu Mare, se aflau pe aceeași trotinetă și ar fi traversat neregulamentar partea carosabilă, moment în care au fost surprinse și acroșate de un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, tot din municipiul Satu Mare.

În urma impactului, cele două fete au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările

În ambele cazuri, polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentelor și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Oamenii legii reamintesc conducătorilor auto importanța evitării deplasărilor atunci când sunt obosiți, întrucât lipsa de odihnă poate avea efecte similare consumului de alcool asupra capacității de a conduce.

De asemenea, pietonii și utilizatorii trotinetelor sunt îndemnați să respecte regulile de circulație și să traverseze doar prin locurile permise, cu atenție sporită, pentru a preveni producerea unor accidente cu urmări grave.