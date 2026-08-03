În perioada 3–9 august, polițiștii rutieri din județul Satu Mare participă la operațiunea europeană ROADPOL „SPEED”, o amplă acțiune de combatere a vitezei excesive. Radarele vor fi amplasate pe principalele drumuri din județ, iar șoferii care nu respectă limitele legale riscă sancțiuni.

Șoferii care circulă pe drumurile din județul Satu Mare trebuie să fie mult mai atenți în această săptămână. În perioada 3–9 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare desfășoară acțiuni în cadrul operațiunii europene ROADPOL „SPEED”, dedicată prevenirii accidentelor de circulație provocate de viteza excesivă.

Campania face parte dintr-un demers desfășurat simultan în mai multe state europene și urmărește reducerea numărului de accidente grave prin intensificarea controalelor în trafic.

Radarele, prezente pe principalele artere din județ

Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii rutieri vor acționa pe cele mai circulate drumuri din județ, folosind la capacitate maximă echipamentele de supraveghere și măsurare a vitezei.

Scopul acestor acțiuni este identificarea și sancționarea conducătorilor auto care depășesc limitele legale de viteză, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere cu urmări grave.

Viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor

Prin desfășurarea operațiunii ROADPOL „SPEED”, polițiștii urmăresc reducerea riscului rutier, creșterea disciplinei în trafic și responsabilizarea participanților la trafic.

Oamenii legii atrag atenția că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum, trafic ori vizibilitate reduce timpul de reacție al șoferului și crește semnificativ gravitatea impactului în cazul producerii unui accident.

Recomandările polițiștilor

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză și să adapteze permanent modul de deplasare la condițiile existente în trafic.

De asemenea, șoferii sunt îndemnați să adopte un comportament preventiv, să păstreze distanța regulamentară față de celelalte vehicule și să manifeste prudență sporită în zonele cu trafic intens sau vizibilitate redusă.

„Conduceți responsabil!”

Mesajul transmis de polițiști este unul cât se poate de clar: respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre un drum parcurs în siguranță și o tragedie.

Prin operațiunea ROADPOL „SPEED”, autoritățile își propun nu doar sancționarea abaterilor, ci și conștientizarea șoferilor asupra importanței respectării regulilor de circulație, astfel încât drumurile din județul Satu Mare să devină mai sigure pentru toți participanții la trafic.



