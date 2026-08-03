Polițiștii sătmăreni au desfășurat, în perioada 31 iulie – 2 august, ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. Rezultatul: sute de sancțiuni, permise suspendate și certificate de înmatriculare retrase.

Sfârșitul de săptămână a fost unul intens pentru polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, care au acționat atât pentru menținerea ordinii și liniștii publice, cât și pentru prevenirea accidentelor și combaterea abaterilor de la legislația rutieră.

În urma controalelor desfășurate în perioada 31 iulie – 2 august 2026, oamenii legii au aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 250.000 de lei, în urma constatării a sute de contravenții.

Peste 140 de amenzi pentru tulburarea ordinii publice și alte abateri

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 140 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 70.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni pe întreg teritoriul județului.

Peste 500 de sancțiuni în trafic

În paralel, polițiștii rutieri au desfășurat ample acțiuni de supraveghere, control și fluidizare a circulației pe drumurile din județ.

În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 180.000 de lei, șoferii fiind sancționați pentru diverse încălcări ale legislației rutiere.

21 de șoferi au rămas fără permis

Pe lângă amenzile aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva conducătorilor auto care au comis abateri grave.

Astfel, 21 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, fiind suspendată exercitarea permisului de conducere.

Totodată, au fost reținute 17 certificate de înmatriculare, în situațiile în care autovehiculele nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru a circula pe drumurile publice.

Acțiunile continuă

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță publică și reducerea numărului de accidente și fapte antisociale.

Polițiștii le recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, iar cetățenilor să adopte un comportament responsabil, astfel încât ordinea și siguranța publică să fie menținute în întreg județul.