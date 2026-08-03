Un cetățean german în vârstă de 90 de ani a accidentat o femeie de 62 de ani care traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din municipiul Satu Mare. Victima a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Un accident rutier care ridică din nou semne de întrebare cu privire la siguranța în trafic a avut loc luni dimineață în municipiul Satu Mare. La volanul autoturismului implicat se afla un șofer în vârstă de 90 de ani, cetățean german, care a lovit o femeie ce traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 10:06, pe strada Gheorghe Lazăr, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Pieton lovit pe trecerea de pietoni

Din primele cercetări efectuate la fața locului de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare a reieșit că șoferul de 90 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat o femeie de 62 de ani, din municipiul Satu Mare.

Potrivit verificărilor preliminare, femeia se angajase în traversarea drumului public pe o trecere de pietoni marcată și semnalizată corespunzător, în momentul producerii impactului.

Victima a fost transportată la spital

În urma accidentului, femeia a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările

Oamenii legii au deschis un dosar și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii accidentului.

Deși cauza exactă urmează să fie stabilită în cadrul anchetei, cazul atrage atenția și prin vârsta foarte înaintată a conducătorului auto, respectiv 90 de ani, acesta fiind unul dintre cei mai vârstnici șoferi implicați într-un accident rutier înregistrat în ultima perioadă în județul Satu Mare.

Reprezentanții Poliției reamintesc că persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

