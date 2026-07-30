Deputatul social-democrat Mircea Govor susține că parlamentarul PNL s-a abținut la votul privind extinderea protecției penale pentru personalul medical și deblocarea angajărilor din sistemul sanitar.

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, îl critică pe deputatul PNL Adrian Cozma, după votul exprimat în Camera Deputaților asupra unui proiect legislativ care extinde infracțiunea de ultraj la agresiunile împotriva personalului medical și auxiliar și prevede măsuri privind deblocarea ocupării posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

PSD: „Deputatul Cozma s-a abținut”

Potrivit lui Mircea Govor, proiectul de lege a fost adoptat în ședința Camerei Deputaților din 29 iulie 2026, cu 237 de voturi pentru, 11 împotrivă și 40 de abțineri. PL-x 448/2026 s-a aflat pe ordinea de zi a Camerei ca for decizional.

Social-democratul afirmă că Adrian Cozma s-a numărat printre deputații care s-au abținut și îi solicită explicații publice pentru această opțiune de vot.

Mircea Govor cere explicații

„Domnule deputat Cozma, ne puteți spune de ce v-ați abținut? Ce anume din protecția penală a medicilor v-a deranjat?”, a transmis Mircea Govor într-o postare publică.

Deputatul PSD susține că nu este vorba doar despre un vot politic, ci despre un act normativ care vizează siguranța personalului medical și funcționarea sistemului sanitar.

Până la această oră, Adrian Cozma nu a prezentat public un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate de Mircea Govor sau la motivele abținerii sale la vot, potrivit informațiilor disponibile.