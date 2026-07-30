

WELL PLAST SRL, cu sediul în loc. Negrești Oaș, str. Vasile Lucaciu, nr. 16, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ”Crearea unei noi unități de fabricare a produselor din beton pentru construcții”, propus a fi amplasat în Loc. Tășnad, f.n. , CF nr. 113136 Tășnad, Jud. Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.