Proiect de investiție la Tășnad: unitate nouă pentru fabricarea produselor din beton

Anunțuri 30.07.2026 15:06
Proiect de investiție la Tășnad: unitate nouă pentru fabricarea produselor din beton


    WELL PLAST SRL, cu sediul în loc. Negrești Oaș, str. Vasile Lucaciu, nr. 16, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ”Crearea unei noi unități de fabricare a produselor din beton pentru construcții”, propus a fi amplasat în Loc. Tășnad, f.n. , CF nr. 113136 Tășnad, Jud. Satu Mare.

    Informațiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, și la sediul titularului.

    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet:  office@djmsm.anmap.gov.ro.

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