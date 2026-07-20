Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

” Injecție de putere LEA 0,4KV zona PTZ 8145 Mioriței și zona PTAB 8160 Petrom în loc. Carei, județul Satu Mare”, amplasat in zona PTZ 8145 Mioriței si zona PTAB 8160 Petrom în loc. Carei, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei actualizare/revizuire a etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro





Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare



