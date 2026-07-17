Balastera Lipău SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru un proiect de agrement în comuna Culciu

Anunțuri 17.07.2026 10:43
Balastera Lipău SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru un proiect de agrement în comuna Culciu


BALASTERA LIPĂU SRL, cu sediul în Loc. Lipău, Nr. 284/A, Com. Culciu, Jud. Satu Mare, titular al proiectului: „Amenajare de agrement realizată prin exploatarea resursei de nisip și pietriș”, propus a fi amplasat în Loc. Lipău extravilan, CF Nr. 112720, 112734 Culciu, Com. Culciu, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat.

1. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

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