CANICULĂ. Satu Mare, sub cod galben de caniculă

Temperaturile urcă până la 37 de grade, iar meteorologii avertizează că urmează două zile cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale

Sătmărenii trebuie să se pregătească pentru unul dintre cele mai călduroase episoade ale acestei veri. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru județul Satu Mare, avertizând că temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne sufocante. Valul de căldură va fi însoțit de un disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală depășind pragul critic.

Cod galben pentru județul Satu Mare

Atenționarea meteorologică este valabilă în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 10:00 și vizează județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Potrivit meteorologilor, joi și vineri în județul Satu Mare va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de căldură și va face aerul dificil de suportat, în special în orele amiezii.

Până la 37 de grade și nopți tropicale

Specialiștii estimează că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne nu vor coborî, în general, sub 20-22 de grade, caracterizând așa-numitele nopți tropicale.

Aceste condiții pot afecta în special persoanele vârstnice, copiii, bolnavii cronici și pe cei care lucrează sau desfășoară activități în aer liber.

Valul de căldură se extinde în vestul și sudul țării

Pe lângă codul galben, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteorologică valabilă până în 18 iulie, ora 22:00, privind extinderea și intensificarea valului de căldură în regiunile vestice, sudice și sud-estice ale țării.

Meteorologii avertizează că disconfortul termic se va accentua treptat, iar în multe zone indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. În vestul și sudul României, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi care vor rămâne în jurul valorii de 20-21 de grade chiar și după apusul soarelui.

Recomandările specialiștilor

În contextul temperaturilor extreme, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul 11:00–18:00, consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și evitarea efortului fizic intens în aer liber.

De asemenea, este important ca persoanele vulnerabile să fie supravegheate, iar șoferii sunt sfătuiți să nu lase copii sau animale în autoturisme, nici măcar pentru perioade scurte de timp, deoarece temperatura din interiorul vehiculelor poate deveni rapid periculoasă.