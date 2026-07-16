Se spune că mașina nu te face om. Dar uneori îți spune foarte clar ce fel de om ești. Iar șoferul unui Audi negru din Satu Mare a simțit nevoia să demonstreze asta parcând cu o aroganță demnă de manualele de nesimțire.

Omul n-a ocupat un loc de parcare. Ar fi fost prea banal. A ocupat două. Și nu orice două, ci două locuri destinate mămicilor cu copii. Probabil s-a gândit că Audi-ul lui are nevoie de mai multă grijă decât un cărucior cu un bebeluș. Doar n-o să riște vreo zgârietură provocată de un copil de doi ani care încă nu știe că tabla germană e mai importantă decât bunul-simț.

Ani la rând am făcut glume despre șoferii de BMW, considerați campioni la semnalizări uitate, depășiri absurde și parcări creative. Dar iată că apare o concurență serioasă. Tot mai mulți posesori de Audi par hotărâți să demonstreze că nesimțirea nu ține de marcă, ci de cel aflat între volan și scaun.

E fascinant cum unii investesc zeci de mii de euro într-o mașină, dar nu găsesc câțiva lei pentru cei șapte ani de acasă. Au senzori de parcare, camere 360 de grade, asistență la frânare și pilot automat, însă niciun sistem nu le detectează lipsa de respect față de ceilalți.

Așa că, dragă șofer de Audi negru, felicitări! Ai reușit performanța de a ocupa două locuri de parcare și un loc fruntaș în clasamentul local al nesimțirii. Iar asta nu se poate cumpăra nici măcar cu cea mai scumpă versiune „full option”.