Consilierul local Mirela Suciu susține că amendamentele propuse în legile PNRR ar slăbi normele de integritate și ar favoriza politicieni cu probleme juridice

Schimbările propuse în legislația aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) provoacă noi tensiuni pe scena politică. Mirela Suciu, consilier local PSD în municipiul Satu Mare, acuză alianța aflată la guvernare că încearcă să modifice regulile privind conflictul de interese în beneficiul unor lideri ai USR care au avut sau au probleme de integritate.

Acuzații directe la adresa USR

Într-o declarație publică, Mirela Suciu susține că USR încearcă să introducă praguri privind conflictul de interese în legile PNRR, măsură despre care afirmă că ar avea drept scop protejarea unor reprezentanți ai formațiunii.

Potrivit acesteia, printre cei care ar beneficia de eventualele modificări s-ar număra lideri USR care au fost condamnați, trimiși în judecată sau declarați incompatibili în urma unor decizii ale instituțiilor competente.

„USR încearcă să introducă praguri pentru conflictul de interese în legile PNRR, iar motivul este să-și salveze liderii cu probleme de integritate”, afirmă consilierul local PSD.

PSD: „Nu vom accepta slăbirea normelor de integritate”

Mirela Suciu precizează că Partidul Social Democrat va susține măsurile necesare pentru accesarea fondurilor europene prin PNRR, însă avertizează că parlamentarii social-democrați vor analiza cu atenție toate proiectele legislative.

Potrivit acesteia, PSD va elimina orice prevedere care, în opinia partidului, ar conduce la diminuarea standardelor de integritate în administrația publică.

„PSD va vota pentru accesarea banilor europeni, dar va verifica fiecare proiect și va elimina orice prevedere care slăbește normele de integritate”, transmite Mirela Suciu.

„România trebuie salvată și moral”

În finalul mesajului său, consilierul local PSD afirmă că dezvoltarea României nu trebuie să se rezume doar la componenta economică, ci și la respectarea principiilor de integritate în viața publică.

„România nu poate fi salvată doar financiar – trebuie salvată și moral”, este concluzia transmisă de Mirela Suciu, într-o nouă critică la adresa partenerilor de guvernare.