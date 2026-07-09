Cei doi au fost propulsați pe scaune comode de conducere de către Adrian Cozma drept mulțumire pentru slugărnicia lor

Este de notorietate că între Adrian Cozma și trustul nostru de presă există o afinitate ieșită din comun. De-a lungul timpului, deputatul și președintele PNL, supărat că nu vrem să îl preamărim și că scriem adevărul despre el și anturajul său, ne-a dat în judecată în mai multe dosare pentru daune morale, că vezi Doamne l-am stresat , i-am stricat reputația și ca să spună instanței cât a fost el de afectat fizic, psihic și imaginea lui cât a avut de suferit a adus în toate dosarele, vreo 10 cred, 2 martori extrem de apropiați de el și credibili din punctul lui de vedere. Cei doi falnici actuali președinți de la Municipiul Satu Mare, Victor Cernea și nou numitul președinte de la Carei, Gheorghe Balazs.





Ca să nu zic că sunt mincinoși, vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile de rigoare, o să vă spun cam ce au aberat în instanță că poate o să se convingă și ei cam ce au zis. Întrebați dacă se subordonează președintelui Cozma și dacă el i-a propulsat pe Cernea pe listele la Consiliul Local Satu Mare și pe Balazs subprefect, cei doi au spus că nu se subordonează lui Cozma şi nu el i-a ajutat. Victor Cernea a zis că președintele de la Municipul Satu Mare, al cărui loc l-a luat miercuri, iar Balazs că a fost propus de primul ministru.





Să nu spun că le scrie în statut cel puțin la Cernea cine l-a propus iar pe Balazs mă gândesc că nu l-am propus eu, că sincer până nu a fost subprefect nici nu știam de existența lui măreață de politician şi nici nu am eu astfel de puteri, dar pot să zic că eu conduc Nord Vest TV din 2008 şi GNV din 2013 și cam cunosc oamenii din Satu Mare.





Mai am o întrebare fraților: miercuri cine a făcut schimbările la Municipiu și la Organizația de la Carei? Și cine doamne v-a propulsat pe cele 2 funcții? Adrian Cozma, nu? Așa ca să vă răsplătească pentru declarațiile voastre cinstite și venite de la voi din inimă !

Sau să fi fost marmota care învelea ciocolata în staniol?

Acuma, ca să nu mă scoată frustrările afară din pagina ziarului și să nu mi se facă rău de la atâta ipocrizie, o să prezint cât de frumos și falnic au fost cei 2 prezentați ca salvatorii patriei pe Facebook-ul PNL Satu Mare și o să pun textual ce au scris acolo:

„O nouă etapă pentru PNL Satu Mare!

Organizația PNL Satu Mare intră într-o nouă etapă de implicare și responsabilitate odată cu numirea domnului Victor Cernea în funcția de președinte interimar al Biroului Politic Municipal Satu Mare, în urma expirării mandatului fostei conduceri. Organizația și-a reafirmat poziția fermă în privința priorităților consacrate deja: dialog deschis, proiecte concrete și soluții reale pentru oraș. Îi dorim mult succes domnului Victor Cernea în această nouă responsabilitate și avem convingerea că, împreună cu echipa PNL Satu Mare, va continua să reprezinte cu seriozitate interesele sătmărenilor și va susține proiectele importante pentru viitorul municipiului nostru.”





În cadrul ședinței Consiliului Director Județean al PNL Satu Mare, domnul Gheorghe Balazs a fost numit președinte interimar al organizației PNL Carei. Fost subprefect și veteran al războiului din Afganistan, domnul Balazs aduce în fruntea filialei o vastă experiență administrativă, disciplină riguroasă și un atașament profund față de valorile liberale. Principalul obiectiv al mandatului său este reorganizarea internă a filialei și pregătirea alegerilor pentru stabilirea unei conduceri legitime și alese. Disciplina de partid și respectul față de electorat sunt nenegociabile! Prin această decizie, PNL Carei intră într-o nouă etapă de construcție, cu un scop clar: consolidarea unei organizații credibile, puternice și deplin conectate la interesele reale ale comunității”.





Deci hai să vă maturizați și, dacă tot faceți politică, mai spuneți și adevărul. Nu de alta, dar este la mintea cocoșului că ați fost recompensați de Cozma pentru slugărnicia voastră!

În rest, să auzim de bine și să vedem ce veți face cocoțați pe fotoliile nou primite!





Sursă fotografii: Facebook PNL Satu Mare

Răzvan Govor