Primăria Satu Mare consultă specialiștii și investitorii pentru noul PUG

Locale 09.07.2026 16:28
Primăria Satu Mare consultă specialiștii și investitorii pentru noul PUG

Primăria Municipiului Satu Mare continuă procesul de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) și îi invită pe specialiștii din domeniile arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, precum și pe investitorii locali, să participe la consultarea publică.

Opiniile acestora vor contribui la etapa de fundamentare și analiză a documentului care va stabili direcțiile de dezvoltare și reglementările urbanistice ale municipiului pentru următorii 10 ani.

Consultarea se desfășoară online până la data de 19 iulie 2026, prin completarea chestionarelor dedicate fiecărei categorii de participanți sau prin scanarea codurilor QR puse la dispoziție de municipalitate.

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