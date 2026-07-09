Polițiștii locali au desfășurat o amplă acțiune de verificare a legalității ocupării locuințelor sociale administrate de Direcția de Asistență Socială Satu Mare, fiind legitimate zeci de persoane și aplicate sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind evidența populației

Poliția Locală Satu Mare a organizat, în această dimineață, o acțiune de control pe strada Toamnei, unde au fost verificate locuințele sociale aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare. Demersul a avut ca scop verificarea modului în care sunt ocupate aceste imobile, precum și menținerea ordinii și siguranței publice în zonă.

Zeci de persoane legitimate

În cadrul acțiunii, polițiștii locali au legitimat 64 de persoane, verificând respectarea prevederilor legale privind domiciliul și evidența persoanelor.

În urma controalelor, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor legale referitoare la evidența persoanelor și stabilirea domiciliului.

Avertismente privind conviețuirea și curățenia

Pe lângă verificările documentelor, polițiștii locali au discutat cu locatarii despre obligațiile pe care le au în ceea ce privește respectarea normelor de conviețuire socială și păstrarea curățeniei atât în locuințele ocupate, cât și în spațiile comune și în zonele din jurul imobilelor.

Reprezentanții autorităților au subliniat importanța unui comportament responsabil pentru asigurarea unui climat civilizat și sigur în comunitate.

Acțiunile vor continua

Potrivit Poliției Locale Satu Mare, astfel de controale sunt organizate periodic și au ca obiectiv prevenirea faptelor antisociale, verificarea respectării legislației și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în cartierele municipiului.



