Polițiștii sătmăreni au intensificat acțiunile de ordine publică și de control în trafic, aplicând sancțiuni de peste 77.000 de lei și transmițând noi recomandări pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 8 iulie, o amplă serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru creșterea disciplinei în trafic. Controalele s-au desfășurat în întreg județul și au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Amenzi de peste 77.000 de lei

În cadrul activităților dedicate menținerii ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 17.000 de lei.

Totodată, în cadrul acțiunilor desfășurate pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier, oamenii legii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 60.000 de lei.

Per total, într-o singură zi, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 240 de amenzi, în valoare cumulată de peste 77.000 de lei.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi și pietoni

Cu această ocazie, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație pentru prevenirea accidentelor.

Polițiștii recomandă șoferilor să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să respecte limitele legale de viteză și să evite depășirile în zonele în care acestea sunt interzise.

De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecerile semnalizate și să nu circule cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânarea, direcția sau instalația de iluminare.

În același timp, pietonilor li se recomandă să traverseze numai prin locurile marcate și doar după o asigurare temeinică, iar bicicliștilor să utilizeze pistele dedicate sau să circule regulamentar pe partea carosabilă.

Apel la responsabilitate

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil și preventiv, subliniind că respectarea normelor rutiere reprezintă cea mai eficientă modalitate de a reduce numărul accidentelor și de a crește siguranța pe drumurile publice.