Colegiul Național „Ioan Slavici” domină clasamentul județean al examenului de Bacalaureat, ocupând toate cele trei locuri de pe podium înainte de contestații și confirmând, încă o dată, statutul de etalon al performanței în învățământul sătmărean.

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, înainte de soluționarea contestațiilor, aduc motive de mândrie pentru Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare. Toate cele trei cele mai mari medii din județ au fost obținute de absolvenți ai acestei prestigioase instituții de învățământ, o performanță care reflectă atât munca elevilor, cât și dedicarea profesorilor.

Alexandra Sorian, cea mai mare medie din județ

Pe primul loc în clasamentul județean se află Alexandra Sorian, absolventă a clasei a XII-a B – Matematică-Informatică, intensiv Informatică, care a obținut impresionanta medie 9,96.





Rezultatele sale sunt remarcabile:

Limba și literatura română – 9,90

Matematică – 10

Informatică – 10

Performanța o plasează în fruntea absolvenților din județul Satu Mare.

Gabriel Moldovan, locul al doilea cu 9,93

Pe poziția secundă se situează Gabriel Moldovan, elev al clasei a XII-a F – Pedagogic, care a încheiat examenul cu media 9,93.





Acesta a obținut:

Limba și literatura română – 9,85

Matematică – 9,95

Geografie – 10

Cezara Csengeri și Mihai Mark Daniel completează podiumul

Locul al treilea este ocupat de Cezara Csengeri, absolventă a clasei a XII-a D – Filologie, bilingv engleză, cu media 9,91.





Notele sale sunt:

Limba și literatura română – 9,85

Istorie – 10

Geografie – 9,90





Tot pe locul trei, cu aceea;i medie 9,91,, s-a clasat absolventul Mihai Mark Daniel, de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.





Acesta a obținut:

Limba și Literatura Română - 9.85;

Informatică - 10;

Fizică - 9.90





O confirmare a excelenței

Faptul că toate cele trei poziții de pe podium sunt ocupate de elevi ai Colegiului Național „Ioan Slavici” confirmă încă o dată nivelul ridicat al pregătirii oferite de această instituție de învățământ.

Rezultatele sunt afișate înainte de contestații, însă indiferent de eventualele modificări ulterioare, performanțele obținute de cei trei absolvenți reprezintă o dovadă a seriozității, perseverenței și excelenței academice care definesc Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare.