Vârstnicii vor beneficia de îngrijire la domiciliu, iar persoanele vulnerabile vor primi sprijin din partea unei echipe integrate de specialiști în asistență socială, sănătate și educație.

Comuna Homoroade face un pas important în sprijinul categoriilor vulnerabile, după ce Primăria va implementa două proiecte sociale cu o valoare totală de 5.629.470 de lei, echivalentul a peste un milion de euro. Anunțul a fost făcut de primarul comunei, Simion Ardelean, care a subliniat că investițiile sunt orientate către îmbunătățirea calității vieții persoanelor care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Îngrijire la domiciliu pentru seniorii comunei

Cel mai mare dintre cele două proiecte este „Senior+ în comunitate – Îngrijire la domiciliu pentru o viață activă și sigură – Comuna Homoroade”, cu o valoare de 3.867.470 de lei.

Prin acest proiect vor fi asigurate servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, fiind finanțate salariile îngrijitorilor, cheltuielile de deplasare și toate costurile necesare desfășurării activităților de asistență.

Scopul proiectului este ca seniorii să poată rămâne cât mai mult timp în propriile locuințe, beneficiind de sprijinul necesar pentru a avea o viață activă, sigură și demnă.

Specialiști care vor identifica din timp nevoile persoanelor vulnerabile

Al doilea proiect, „Echipa Comunitară Integrată”, are o valoare de 1.762.000 de lei și urmărește dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul comunei.

În cadrul acestuia vor fi angajați specialiști din domeniile asistenței sociale, sănătății și educației, care vor lucra împreună pentru identificarea timpurie a nevoilor persoanelor vulnerabile și pentru intervenții rapide și eficiente.

Prin colaborarea dintre aceste domenii, administrația locală își propune să ofere sprijin personalizat familiilor și persoanelor aflate în dificultate, contribuind la prevenirea excluziunii sociale și la creșterea calității vieții în comunitate.

Investiții în oameni, nu doar în infrastructură

Primarul Simion Ardelean consideră că dezvoltarea unei comunități înseamnă nu doar investiții în drumuri sau clădiri, ci și în oameni și în serviciile care le pot îmbunătăți viața de zi cu zi.

Prin cele două proiecte, administrația locală din Homoroade demonstrează că protecția socială, grija față de vârstnici și sprijinirea persoanelor vulnerabile reprezintă priorități reale, iar fondurile atrase vor avea un impact direct asupra celor care au cea mai mare nevoie de ajutor.