Super Technologies, compania care operează brandul de pariuri și cazino online Superbet, a anunțat achiziția dezvoltatorului software românesc Crafting Technologies. Tranzacția reprezintă un pas important în strategia de creștere a grupului și are ca obiectiv accelerarea dezvoltării tehnologice la nivel internațional.

Potrivit companiei, achiziția va contribui la dezvoltarea primului hub tehnologic al grupului în România. Noul centru va completa rețeaua existentă de hub-uri din Croația, Spania, Olanda, Regatul Unit și Brazilia.

Cluj-Napoca, noul centru tehnologic al grupului

Crafting Technologies își desfășoară activitatea în Cluj-Napoca, unul dintre cele mai importante centre IT din România. Odată cu finalizarea tranzacției, echipa de ingineri a companiei va fi integrată în cadrul organizației Super Technologies.

Reprezentanții companiei au precizat că extinderea va include și deschiderea unui prim val de aproximativ 50 de noi poziții în domeniul tehnologic. Inițiativa este văzută ca o investiție semnificativă în ecosistemul local de software și dezvoltare digitală.

Printre obiectivele urmărite de grup se numără:

● extinderea capacităților de dezvoltare software;

● accelerarea lansării de produse noi;

● atragerea de specialiști IT cu experiență;

● consolidarea infrastructurii tehnologice;

● creșterea eficienței operaționale.

Competiția din industria pariurilor online

Achiziția vine într-un moment în care operatorii de pariuri și jocuri online investesc tot mai mult în tehnologie pentru a se diferenția într-o piață extrem de competitivă. Pe lângă Superbet, unul dintre cei mai importanți concurenți este Betano, operator care și-a consolidat la rândul său poziția pe piața locală prin investiții constante în produse digitale și experiența utilizatorilor.

Interesul publicului pentru comparații între platforme rămâne ridicat, iar căutări precum Betano păreri sunt frecvent întâlnite în mediul online. Acest lucru reflectă interesul utilizatorilor pentru evaluarea serviciilor, funcționalităților și ofertelor disponibile pe piață.

Experții din industrie consideră că avantajul competitiv este influențat tot mai mult de performanța tehnologică și mai puțin de elementele tradiționale de marketing. Platformele rapide, stabile și personalizate devin esențiale pentru atragerea și retenția clienților.

Importanța reglementării pieței

Piața jocurilor de noroc online din România este reglementată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituția responsabilă pentru autorizarea și supravegherea operatorilor licențiați.

Rolul ONJN este de a asigura respectarea normelor legale și funcționarea transparentă a sectorului. Printre principalele responsabilități ale instituției se numără:

● acordarea licențelor operatorilor;

● monitorizarea activităților din industrie;

● protejarea consumatorilor;

● promovarea jocului responsabil;

● combaterea activităților neautorizate.

În ultimii ani, cadrul de reglementare a contribuit la dezvoltarea unei piețe stabile și competitive, capabile să atragă investiții importante atât în tehnologie, cât și în resurse umane.

România atrage tot mai multe investiții IT

Decizia Super Technologies de a investi în dezvoltarea unui hub tehnologic local confirmă atractivitatea României pentru companiile din sectorul digital. Cluj-Napoca continuă să fie unul dintre principalele centre de inovație din Europa Centrală și de Est, beneficiind de o comunitate puternică de specialiști și de colaborări strânse cu mediul universitar.

Analiștii consideră că astfel de tranzacții pot genera efecte pozitive pe termen lung prin crearea de locuri de muncă și dezvoltarea competențelor tehnologice locale. În plus, integrarea unei companii software în cadrul unui grup internațional oferă oportunități suplimentare pentru proiecte globale și transfer de know-how.