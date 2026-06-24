Oază de răcoare, relaxare și tratament - Ocna Șugatag

”, pensiunea unde domnul „Pop, asul din deal”, vă așteaptă de fiecare dată cu drag și deschidere, cu camere curate și bine aerisite, cu bucătărie bogată și cu gust de „mai adă”, cu pădurea Crăiasca ce pornește chiar din spatele grătarului de vară de lângă terenul de minifotbal al pensiunii. Cu bicicletele gata pregătite pentru tururi pe montanbike pe traseele deja marcate și diversificate pentru diferite grade de dificultate. Cu piscinele cu apă termală și apă dulce în care sarea vindecătoare pe de o parte și bălăceala cu voie bună pe de alta sunt la ordinea zilei.

Acestea sunt doar o parte dintre tentațiile pe care vi le oferă cadrul natural în care este situată pensiunea Popasul din Deal. Vasile Pop, căci despre el este vorba, în calitate de administrator al acestui spațiu mirific aflat într-o zonă cu o climă blândă iarna și răcoroasă vara vă poate povesti mult mai multe despre oportunităților din zonă. Despre trasee montane ce pot duce până pe Creasta Cocușului, despre frumusețea și pioșenia Mănăstirii Bărsana, despre Muzeul satului în aer liber sau închisoarea din Sighet (Memorialul) aflate astăzi deschise turiștilor de ocazie. Și despre multe altele.



Pentru a-l putea contacta pe domnul Pop este suficient să apelați la numărul de telefon 0744 598 842 sau să accesați adresa de e-mail popasuldindeal@gmail.com. El este pregătit pentru această vară atât pentru turiști aleatorii, fără un program strict, pentru care timpul nu reprezintă o presiune, cât și pentru turiști aflați în stadiu organizat în grupuri. Capacitatea de cazare și alte date specifice le puteți afla accesând sait-ul www.popasul.ro.



Vasile Pop a pregătit și câteva oferte speciale din care mai tentante sunt:

OFERTE SPECIALE 2026 – POPASUL DIN DEAL

Pachet Relaxare Maramureș – 4 zile / 3 nopți

Perioada: iunie – septembrie 2026

Pachetul include:

· 3 nopți de cazare în cameră dublă;

· mic dejun zilnic;

· acces nelimitat la piscine;

· Wi-Fi și parcare gratuite.

Tarif special: 850 lei / 2 persoane

Bonus: check-out târziu (în funcție de disponibilitate).

Pachet Vacanță în Maramureș – 5 zile / 4 nopți

Pachetul include:

· 4 nopți de cazare în cameră dublă;

· mic dejun zilnic;

· acces nelimitat la piscine;

· Wi-Fi și parcare gratuite.

Tarif special: 1.100 lei / 2 persoane

Bonus: o cină tradițională maramureșeană pentru 2 persoane.

Pachet Seniori 60+ (Duminică – Joi)

Pachetul include:

· 4 nopți de cazare în cameră dublă;

· mic dejun zilnic;

· acces nelimitat la piscine;

· reducere 10% la mesele servite în restaurant.

Tarif special: 999 lei / 2 persoane