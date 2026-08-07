Parlamentarul sătmărean susține că situația economică resimțită de populație contrazice mesajele optimiste transmise de premier și afirmă că nivelul de trai al românilor s-a deteriorat.

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând discursul Guvernului privind evoluția economiei și susținând că realitatea din viața de zi cu zi a românilor este cu totul alta decât cea prezentată prin indicatorii macroeconomici.

Într-un mesaj public, parlamentarul social-democrat afirmă că oamenii nu resimt în buzunare cifrele și statisticile invocate de Executiv, ci se confruntă cu dificultăți tot mai mari în acoperirea cheltuielilor curente.

„Românii trăiesc din salarii și pensii”

Mircea Govor îi transmite premierului că, din perspectiva cetățenilor, indicatorii economici nu sunt suficienți pentru a demonstra o îmbunătățire a nivelului de trai.

„Le spuneți românilor că indicatorii economici arată bine. Românii însă nu își plătesc facturile cu indicatori. Nu își umplu coșul de cumpărături cu grafice și nici nu merg la piață cu rapoarte ale agențiilor de rating. Ei trăiesc din salarii și pensii. Iar acestea valorează, de la o lună la alta, tot mai puțin”, afirmă deputatul PSD.

Critici privind consumul, investițiile și mediul de afaceri

În continuarea mesajului său, deputatul susține că, în opinia sa, stabilitatea invocată de Guvern nu se regăsește în economia reală și enumeră o serie de probleme pe care le consideră îngrijorătoare.

Parlamentarul afirmă că scăderea consumului, reducerea activității unor firme, amânarea investițiilor și creșterea costului vieții sunt semne că populația și mediul de afaceri traversează o perioadă dificilă.

Totodată, Mircea Govor susține că responsabilitatea unui guvern este aceea de a proteja nivelul de trai al cetățenilor și îi cere premierului răspunsuri privind efectele reformelor promise.

„În politică contează cum trăiesc oamenii”

În finalul declarației sale, deputatul PSD afirmă că evaluarea unei guvernări ar trebui făcută în funcție de modul în care trăiesc cetățenii, nu doar pe baza indicatorilor economici.

„În politică nu contează câte explicații oferi. Contează un singur lucru: cum trăiesc oamenii. Iar astăzi, pentru milioane de români, răspunsul este simplu: mai greu decât înainte”, a transmis Mircea Govor.



