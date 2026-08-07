A fost anunțat programul complet al primei zile a Zilelor Orașului 2026

Ardudul se pregătește pentru unul dintre cele mai mari evenimente ale verii. Pe 15 august, Cetatea Ardud va deveni centrul distracției, cu artiști consacrați, tineri talentați și un maraton de concerte care se va întinde până aproape de miezul nopții.

Municipiul Ardud își deschide porțile pentru două zile de sărbătoare, muzică și voie bună. În perioada 15-16 august, spectaculoasa Cetate Ardud va găzdui ediția 2026 a Zilelor Orașului Ardud, un eveniment care promite să adune mii de oameni din întreg județul și din împrejurimi.

Organizatorii au făcut public programul primei zile, iar acesta îi aduce pe aceeași scenă pe unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai muzicii românești. Capetele de afiș sunt EMAA, ANTONIA și VUNK, care vor încheia o seară plină de energie și spectacol.





Programul complet al zilei de 15 august

Festivitățile vor debuta la ora 17:30, cu deschiderea oficială a evenimentului și mesajul de bun venit adresat tuturor participanților.





Programul artistic va continua după următorul program:

17:40 – Avram Denisa Valentina

– Avram Denisa Valentina 18:00 – Attalah Maria

– Attalah Maria 18:20 – Rozsa Rareș

– Rozsa Rareș 18:40 – Madness Avenue

– Madness Avenue 19:00 – Adrian Lupescu

– Adrian Lupescu 19:30 – Cercul de Balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud

– Cercul de Balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud 20:00 – Orfeum Hungarikum

– Orfeum Hungarikum 21:00 – EMAA

– EMAA 22:00 – ANTONIA

– ANTONIA 23:00 – VUNK

– VUNK Prezint[ AURICA FLONTA





Muzică pentru toate gusturile, într-un decor de poveste

Organizatorii au pregătit un program variat, în care recitalurile artiștilor locali și momentele susținute de tinerii talentați vor face trecerea către concertele marilor vedete ale serii.

Decorul medieval al Cetății Ardud va oferi, și în acest an, cadrul perfect pentru unul dintre cele mai iubite evenimente estivale din județul Satu Mare, iar atmosfera se anunță incendiară până târziu în noapte.





Intrarea este liberă

Participarea la toate spectacolele este gratuită, iar organizatorii îi invită pe toți iubitorii de muzică și distracție să petreacă împreună două zile memorabile la Ardud.

Zilele Orașului Ardud 2026 încep în forță pe 15 august, iar prezența unor artiști precum ANTONIA, VUNK și EMAA transformă evenimentul într-unul dintre cele mai importante spectacole ale verii din nord-vestul României.



