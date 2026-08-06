



Cu puțin timp înaintea celei de-a 69-a ediții a Festivalului Folcloric de la Oțeloaia, programată în 16 august, pe malul lacului cu același nume, primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, a vorbit în cadrul emisiunii Actualitatea Sătmăreană despre pregătirile pentru cel mai longeviv festival folcloric din județ, despre investițiile din comună, proiectele sociale dedicate vârstnicilor și dezvoltarea turistică a zonei Codrului. Interviul a fost realizat chiar în decorul natural al lacului Oțeloaia, unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județ.

Oțeloaia, un festival care păstrează aceeași identitate de aproape șapte decenii

Pentru comunitatea din Homoroade, luna august înseamnă, înainte de toate, Festivalul de la Oțeloaia, un eveniment care a devenit simbolul întregii zone a Codrului.

Primarul Simion Ardelean spune că festivalul și-a câștigat statutul de brand tocmai prin faptul că și-a păstrat identitatea.

„S-a încercat la un moment dat schimbarea denumirii, dar toată lumea a fost de acord că Oțeloaia trebuie să rămână. Este un reper, un brand al zonei, iar oamenii îl asociază atât cu festivalul, cât și cu lacul și cu întreaga zonă turistică.”

Anul viitor se vor împlini 70 de ani de la prima ediție, iar administrația locală pregătește un material documentar despre începuturile festivalului.

Primarul a dezvăluit că, împreună cu directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Robert Laszlo, au fost descoperite în arhive articole din presa anului 1957.

Surpriza a fost că structura festivalului era aproape identică celei de astăzi: formații din Codru, Oaș, comunitățile maghiară și germană, alături de invitați consacrați ai folclorului românesc.

„Am încercat să păstrăm această filozofie. Invităm artiști care au demonstrat în timp valoarea lor, nu apariții de moment care dispar după doi-trei ani.”

Copiii sunt garanția că tradiția merge mai departe

Față de primele ediții, cea mai mare schimbare este implicarea copiilor.

Dacă în urmă cu zeci de ani dansurile erau susținute de tineri căsătoriți din satele Codrului, astăzi pe scenă urcă ansambluri de copii.

„Este poate cea mai frumoasă schimbare. Dacă vin o sută de copii, automat vin și părinții și bunicii. În felul acesta tradiția se transmite firesc.”

La ediția din acest an vor participa copiii de la Homorodu de Mijloc și alte formații din județ.

De la mii de participanți la un festival adaptat vremurilor

Primarul recunoaște că festivalul nu mai adună zecile de mii de oameni din perioada comunistă.

Înainte de 1989, Oțeloaia era unul dintre cele două mari repere folclorice ale județului, alături de Sâmbra Oilor.

„Astăzi există foarte multe festivaluri. Lumea are alte posibilități de petrecere a timpului liber. Dar Oțeloaia și-a păstrat locul între marile evenimente ale județului.”

Prima ediție a avut loc în 18 august 1957, la Valea Lupului, iar ulterior festivalul s-a mutat în actuala zonă a Oțeloii.

Programul începe mai devreme

Organizatorii au decis ca spectacolele artistice să înceapă încă de la ora 11:30, înaintea deschiderii oficiale.

„Am observat că oamenii veneau și așteptau să înceapă programul. Acum vor găsi deja muzică și dansuri populare pe scenă, iar deschiderea oficială va fi scurtă. Lumea vine pentru artiști, nu pentru discursuri.”

Printre invitații ediției din acest an se numără Oana Bozga, Ovidiu Purdea Someș, dar și câștigătoarea trofeului „Trecu-i seara prin Codru”, competiție organizată în primăvară și dedicată memoriei lui Nicolae Mureșan.

Acces mai ușor datorită drumului modernizat

Una dintre cele mai importante schimbări pentru festival este infrastructura.

Drumul județean modernizat a schimbat complet accesul spre zona turistică.

Primarul spune că ani la rând problema drumului era principalul subiect discutat la fiecare ediție.

„Astăzi suntem foarte mulțumiți. Drumul ne-a propulsat câțiva ani înainte.”

Pentru ziua festivalului va fi amenajată și o parcare temporară pe terenurile agricole din apropiere, iar accesul alternativ spre lac se face pe drumul comunal asfaltat care pornește din DJ 193A.

Oțeloaia devine și destinație pentru bicicliști

Puțini știu că zona găzduiește deja două trasee dedicate bicicletelor.

Unul este în jurul lacului, iar celălalt face parte din cunoscutul Tur al Codrului, organizat anual și la care participă aproximativ 200 de bicicliști din România și din mai multe țări europene.

„Este un eveniment care promovează excelent zona și mi-aș dori să putem sprijini financiar organizarea lui în viitor.”

Primăria pregătește servicii sociale pentru persoanele vârstnice

Unul dintre cele mai importante proiecte prezentate de edil privește îngrijirea persoanelor în vârstă.

Primăria Homoroade a obținut finanțare pentru un proiect care se va derula timp de cinci ani și prin care vor fi angajați îngrijitori comunitari.

Aceștia vor avea în grijă aproximativ 75-80 de vârstnici.

Rolul lor nu va fi doar medical.

Vor verifica starea de sănătate, vor măsura tensiunea și glicemia, vor face mici cumpărături și, poate cel mai important, vor combate singurătatea.

„Nu avem bătrâni abandonați. Familiile au grijă de ei, dar sunt zile în care nu le deschide nimeni ușa. Tocmai acele momente vrem să le acoperim.”

Primarul ia în calcul și implementarea unui sistem modern de tip „Ceasul Salvator”, prin care persoanele în vârstă ar putea solicita ajutor prin simpla apăsare a unui buton.

Investițiile continuă în ciuda dificultăților bugetare

Chiar dacă anul 2026 a fost unul dificil pentru administrațiile locale, comuna Homoroade continuă investițiile.

În prezent sunt în derulare proiecte importante pentru extinderea rețelelor de canalizare și gaze naturale.

Au fost finalizate reabilitarea sediului Primăriei și modernizarea unei școli, iar comuna dispune deja de stații de încărcare pentru mașini electrice și de un microbuz școlar electric.

Agricultura și investițiile private dau speranțe

Primarul a evidențiat și dezvoltarea agriculturii locale.

În comună funcționează una dintre cele mai mari plantații de aluni din România, cu aproximativ 500 de hectare, dar și două plantații moderne de afine, cu sisteme performante de irigații și depozitare.

O mare parte din producție merge la export.

Diaspora nu s-a întors definitiv, dar investește acasă

Deși puțini localnici s-au întors definitiv din străinătate, efectele diasporei sunt vizibile.

Casele părintești sunt renovate, apar băi moderne, terase și alte investiții care schimbă imaginea satelor.

„Oamenii se pregătesc să se întoarcă la pensie. Se vede că investesc în gospodăriile lor.”

Invitație la Oțeloaia

La finalul emisiunii, primarul Simion Ardelean a lansat invitația către sătmăreni și nu numai.

Pe 16 august, începând cu ora 11:30, Oțeloaia îi așteaptă din nou pe iubitorii de folclor autentic, gastronomie tradițională și natură.

După aproape șapte decenii de existență, festivalul rămâne unul dintre cele mai importante simboluri culturale ale județului Satu Mare și unul dintre puținele evenimente care au reușit să-și păstreze spiritul autentic, adaptându-se în același timp noilor generații.

Florin Cristian Mureșan



