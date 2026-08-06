Doi șoferi prinși în doar o oră de polițiști. Un tânăr conducea băut, iar un sătmărean s-a urcat la volan cu permisul suspendat

Locale 06.08.2026 16:19
Doi șoferi prinși în doar o oră de polițiști. Un tânăr conducea băut, iar un sătmărean s-a urcat la volan cu permisul suspendat


Polițiștii sătmăreni au depistat, în noaptea de 6 august, doi conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră, în două intervenții desfășurate la interval de doar o oră. Unul dintre șoferi a fost prins conducând sub influența alcoolului, iar celălalt circula deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 03:30, pe strada Principală din localitatea Trip, unde polițiștii Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din Moișeni.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce depășește limita prevăzută de lege pentru răspunderea penală. Tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La aproximativ o oră distanță, în jurul orei 04:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Lucian Blaga.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul, un bărbat de 36 de ani din municipiul Satu Mare, avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul cu permisul suspendat.

Polițiștii reamintesc că astfel de comportamente reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și atrag răspunderea penală, continuând acțiunile de control pentru prevenirea accidentelor și combaterea faptelor care pun în pericol participanții la trafic.

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