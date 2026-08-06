Nu mai puțin de 60 de copii din comuna Călinești-Oaș au vizitat astăzi Casa Muzeu „Iacob Mărcuț”, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Județean Satu Mare, participând la o activitate educativă menită să îi apropie de istoria și tradițiile Țării Oașului.

Vizita le-a oferit copiilor ocazia de a păși într-o gospodărie tradițională autentică, unde au descoperit obiecte de patrimoniu, elemente de arhitectură populară și aspecte din viața de odinioară a comunităților oșenești. Prin astfel de experiențe, cei mici au avut posibilitatea să înțeleagă mai bine valorile culturale și identitatea locului în care trăiesc.

Muzeul Județean Satu Mare susține constant astfel de inițiative educaționale, considerând că apropierea copiilor de patrimoniul cultural reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități de a forma generații care își cunosc și își respectă trecutul. Activitățile desfășurate în muzeele și casele memoriale din județ completează procesul educațional și transformă istoria într-o experiență interactivă și atractivă.

Reprezentanții instituției încurajează organizarea unor astfel de vizite și pe viitor, subliniind că patrimoniul cultural trebuie descoperit încă din copilărie, pentru ca valorile locale să fie păstrate și transmise generațiilor următoare. Casa Muzeu „Iacob Mărcuț” rămâne unul dintre cele mai reprezentative obiective muzeale ale Țării Oașului, oferind vizitatorilor o incursiune autentică în trecutul zonei.

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