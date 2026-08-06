



Orașul Ardud se pregătește de unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii. În perioada 15-16 august, Cetatea Ardud va găzdui Zilele Orașului Ardud 2026, manifestare dedicată comunității, cu spectacole, muzică live și momente artistice pentru toate vârstele.

Prima zi a evenimentului, 15 august, va debuta la ora 17:30 cu deschiderea oficială, sub mesajul „Bun venit la Zilele Orașului Ardud!”, după care pe scenă vor urca artiști locali și invitați speciali.

Programul artistic îi include pe Avram Denisa Valentina, Attalah Maria, Rozsa Rareș, Madness Avenue, Adrian Lupescu, precum și Cercul de Balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud. De asemenea, publicul va putea urmări spectacolul susținut de Orfeum Hungarikum, înainte ca seara să fie încheiată de concertele susținute de EMAA (ora 21:00), Antonia (ora 22:00) și trupa VUNK, care va urca pe scenă la ora 23:00.

Organizatorii promit o atmosferă de sărbătoare, cu muzică, dans și momente de divertisment în decorul Cetății Ardud, una dintre cele mai cunoscute atracții istorice ale județului Satu Mare.

Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii îi invită pe toți sătmărenii și pe turiști să participe la cele două zile de festival și să se bucure de un program artistic variat într-un cadru deosebit.