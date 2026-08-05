Seceta hidrologică lovește puternic bazinul Someș-Tisa





Debite istorice minime și râuri secate inclusiv la Satu Mare

Seceta hidrologică se accentuează în spațiul hidrografic Someș-Tisa, unde debitele râurilor au ajuns mult sub valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, situația este una îngrijorătoare, fiind înregistrate debite istorice minime și chiar sectoare de râuri complet secate.

Cele mai afectate sunt bazinul hidrografic Crasna, precum și afluenții Someșului Inferior și ai Someșului Mic, unde scurgerea apei reprezintă sub 10% din media multianuală. În bazinele Tur, Iza, Lăpuș, Sălăuța și Șieu debitele au coborât la doar 10-25% din valorile normale.

La nivelul întregului bazin hidrografic, 12 stații hidrometrice înregistrează debit zero, fiind semnalate fenomene de „sec” sau „băltire”. Totodată, la 15 stații s-au înregistrat debite minime istorice absolute, iar în 34 dintre cele 103 puncte de monitorizare a fost egalat sau depășit recordul minim pentru data de 5 august. Printre acestea se numără și stațiile hidrometrice de pe râul Someș din Dej, Răstoci, Ulmeni și Satu Mare.

În ceea ce privește rezervele de apă, gradul de umplere al principalelor lacuri de acumulare variază între 33% și 93%. Cea mai dificilă situație este la acumularea Vârșolț, de pe râul Crasna, unde volumul de apă este cel mai scăzut din ultimii zece ani.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa monitorizează permanent evoluția fenomenului și fac apel la populație și la toți utilizatorii să consume apa în mod responsabil, pentru a limita efectele acestei perioade de secetă severă asupra resurselor de apă și asupra mediului.

FOTO SECETA