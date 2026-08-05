



Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul Vieții”, în parteneriat cu Rotary Club Satu Mare Cetate, a desfășurat o amplă acțiune de conștientizare privind reducerea utilizării pungilor de plastic, prin distribuirea gratuită a 30 de sacoșe ecologice croșetate manual din materiale textile reciclate.

Campania a pornit de la marcarea Zilei Mondiale a Tricotatului și Croșetatului în Public, sărbătorită în 13 iunie, când zeci de voluntari – bunici, mame și tinere pasionate de croșetat – au confecționat sacoșele din resturi de fire textile și lână reutilizabilă. Mesajul transmis prin această inițiativă a fost unul clar: „Să spunem NU utilizării pungilor de plastic, pentru a proteja mediul înconjurător de poluare!”

În cursul zilei de 31 iulie, voluntarii asociației au mers în Piața Mică din Satu Mare, unde au oferit sacoșele cetățenilor și au purtat discuții despre impactul deșeurilor din plastic asupra mediului. Participanții au fost informați că materialele plastice reprezintă între 60 și 80% din deșeurile existente în mediul marin și aproximativ 90% din deșeurile plutitoare de pe râuri, mări și oceane. Transformarea acestora în microplastice afectează grav ecosistemele acvatice, fiind înghițite de numeroase specii de animale.

Potrivit statisticilor prezentate în cadrul campaniei, cel puțin 267 de specii din întreaga lume sunt afectate de poluarea cu plastic, printre acestea regăsindu-se 44% dintre păsările marine, 43% dintre mamiferele marine, 86% dintre țestoase și numeroase specii de pești.

Înaintea distribuirii sacoșelor, Békéssy Elisabeta, președintele Asociației „Copacul Vieții”, le-a prezentat voluntarilor obiectivele campaniei și importanța implicării comunității în reducerea consumului de plastic de unică folosință.

Alături de reprezentanții asociației au participat elevi ai Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, coordonați de profesorul de biologie Matei Aurica, Lenghel Anita, președintele Rotary Club Satu Mare Cetate, precum și Hutzel Dorottya, studentă în anul al II-lea la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din Cluj-Napoca, aflată în practică în cadrul asociației.

Inițiativa a fost primită cu interes de cetățeni, cei 30 de beneficiari ai sacoșelor apreciind atât gestul voluntarilor, cât și mesajul transmis. Mai mulți participanți la discuții și-au exprimat îngrijorarea față de cantitatea mare de deșeuri generate de pungile de plastic utilizate zilnic la cumpărături.

Un moment apreciat de organizatori a fost reacția unui comerciant din piață, care a considerat că realizarea sacoșelor croșetate este o idee excelentă și și-a exprimat intenția de a promova această inițiativă în cadrul clubului pensionarilor din care face parte.

Reprezentanții Asociației „Copacul Vieții” consideră că acțiunea și-a atins scopul, demonstrând încă o dată că voluntariatul poate contribui la dezvoltarea spiritului civic, a responsabilității față de mediu și a implicării comunității în adoptarea unor obiceiuri mai prietenoase cu natura.