Întreruperi programate de energie electrică în mai multe localități din județul Satu Mare. Distribuție Energie Electrică România anunță lucrări la rețea

Locale 05.08.2026 16:21
Întreruperi programate de energie electrică în mai multe localități din județul Satu Mare. Distribuție Energie Electrică România anunță lucrări la rețea

Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Satu Mare informează consumatorii că, în perioada 7–12 august 2026, vor avea loc întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități din județ, ca urmare a unor lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei de distribuție.

Potrivit companiei, intervențiile sunt necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a instalațiilor și pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică.

Conform programului anunțat, prima întrerupere este programată în 7 august, între orele 11:00 și 12:30, când vor fi afectați consumatorii de pe strada Gorunului din municipiul Satu Mare (parțial), precum și întreaga zonă Pădurea Noroieni.

Lucrările vor continua în 11 august, când alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă parțial în localitatea Vama, în intervalul 09:00 – 17:00.

De asemenea, în 12 august, între orele 09:00 și 17:00, sunt programate lucrări care vor afecta parțial localitatea Racșa.

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România recomandă consumatorilor din zonele vizate să își planifice din timp activitățile care depind de alimentarea cu energie electrică și să ia măsurile necesare pentru protejarea echipamentelor electrice și electronice.

Compania precizează că programul întreruperilor poate fi consultat și actualizat permanent pe platforma oficială, la secțiunea dedicată întreruperilor programate. Totodată, pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela serviciul de relații cu clienții la 0261 929 sau Telverde 0800 400 929.

Distribuție Energie Electrică România își cere scuze pentru disconfortul creat și subliniază că aceste întreruperi sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și modernizare a rețelei electrice, contribuind la creșterea siguranței și fiabilității serviciului de distribuție a energiei electrice.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand