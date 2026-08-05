Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Satu Mare informează consumatorii că, în perioada 7–12 august 2026, vor avea loc întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități din județ, ca urmare a unor lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei de distribuție.

Potrivit companiei, intervențiile sunt necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a instalațiilor și pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică.

Conform programului anunțat, prima întrerupere este programată în 7 august, între orele 11:00 și 12:30, când vor fi afectați consumatorii de pe strada Gorunului din municipiul Satu Mare (parțial), precum și întreaga zonă Pădurea Noroieni.

Lucrările vor continua în 11 august, când alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă parțial în localitatea Vama, în intervalul 09:00 – 17:00.

De asemenea, în 12 august, între orele 09:00 și 17:00, sunt programate lucrări care vor afecta parțial localitatea Racșa.

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România recomandă consumatorilor din zonele vizate să își planifice din timp activitățile care depind de alimentarea cu energie electrică și să ia măsurile necesare pentru protejarea echipamentelor electrice și electronice.

Compania precizează că programul întreruperilor poate fi consultat și actualizat permanent pe platforma oficială, la secțiunea dedicată întreruperilor programate. Totodată, pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela serviciul de relații cu clienții la 0261 929 sau Telverde 0800 400 929.

Distribuție Energie Electrică România își cere scuze pentru disconfortul creat și subliniază că aceste întreruperi sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și modernizare a rețelei electrice, contribuind la creșterea siguranței și fiabilității serviciului de distribuție a energiei electrice.