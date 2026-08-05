



Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Satu Mare și Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte (SPCP) Satu Mare au prezentat bilanțul activității desfășurate în luna iulie 2026, perioadă în care au fost soluționate mii de solicitări din partea cetățenilor.

La SPCRPCIV Satu Mare au fost emise 1.505 permise de conducere, dintre care 55 au fost preschimbate în străinătate. Totodată, au fost eliberate 2.209 certificate de înmatriculare, fiind efectuate 930 de înscrieri, 1.085 de transcrieri, 284 de radieri din circulație și 758 de autorizări provizorii.

În ceea ce privește examinarea pentru obținerea permisului de conducere, au fost susținute 1.051 de probe teoretice și 585 de probe practice. Au promovat 464 de candidați la proba teoretică, ceea ce reprezintă o rată de promovare de 44,15%, respectiv 392 de candidați la proba practică, cu un procent de promovare de 67,01%.

Un element de noutate îl reprezintă faptul că, în luna iulie, 175 de persoane au fost examinate pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere.

În aceeași perioadă, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare a înregistrat 1.845 de cereri pentru eliberarea pașapoartelor și a eliberat 1.762 de documente de călătorie.

Reprezentanții instituției reamintesc că accesul la ghișee se face pe bază de programare online, iar pașaportul simplu electronic poate fi expediat gratuit prin curier la domiciliul sau reședința titularului, inclusiv, în anumite condiții, la o adresă din străinătate. Programările și informațiile privind programul de lucru sunt disponibile pe portalurile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Instituției Prefectului Satu Mare.