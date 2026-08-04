Muzeul Județean Satu Mare are plăcerea de a vă invita la vernisajul expoziției „Bănățenii în țoalele lor”, care va avea loc vineri, 7 august 2026, de la ora 13:00, la Muzeul de Artă Satu Mare (Piața Libertății nr. 21).

Expoziția valorifică patrimoniul etnografic al colecției Simona și Alexander Waldemar Megerle, o colecție privată alcătuită cu pasiune și consecvență de-a lungul anilor. Nucleul acesteia este format din ceramică tradițională românească și central-europeană, costume populare, obiecte de uz casnic și gospodăresc, precum furci de tors și căuce, precum și o impresionantă colecție de fotografii vechi de familie.

În centrul expoziției se află fotografiile de familie din Banat, realizate în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și pe parcursul secolului al XX-lea. Aceste imagini reprezintă adevărate documente vizuale, surprinzând nu doar chipurile celor fotografiați, ci și detalii despre portul tradițional, statutul social, structura familiei și momentele importante din viața comunităților rurale.

Dincolo de valoarea lor afectivă, fotografiile de atelier ocupă un loc aparte în cercetarea antropologică și etnografică. Fiecare imagine spune o poveste despre oamenii care au comandat-o, despre fotograful care a realizat-o și despre contextul în care a fost realizată. Vestimentația, postura, expresiile, recuzita sau modul de compunere a imaginii oferă informații prețioase privind identitatea culturală și transformările societății de-a lungul timpului.

Expoziția evidențiază felul în care fotografia s-a integrat treptat în viața comunităților tradiționale, devenind un mijloc de păstrare a memoriei familiale și colective. Cele mai multe imagini surprind momente de sărbătoare – nunți, botezuri, plecarea în cătănie, hramuri sau alte evenimente solemne – în care costumul tradițional era purtat cu mândrie și devenea parte a identității comunității.

Prin această expoziție, publicul este invitat să descopere poveștile ascunse în spatele fotografiilor și obiectelor expuse, fiecare dintre acestea constituind o mărturie valoroasă despre viața și tradițiile Banatului de odinioară.

Vernisaj:

📅 7 august 2026

🕐 Ora 13:00

📍 Muzeul de Artă Satu Mare

Curator: dr. Mara Lobonț-Pușcaș



