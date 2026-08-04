Administrația locală din Medieșu Aurit, condusă de primarul Marian Torok, a lansat un apel către toți locuitorii comunei, îndemnându-i să contribuie activ la păstrarea curățeniei și a aspectului îngrijit al localității. Mesajul transmite că fiecare cetățean are un rol important în frumusețea și bunul mers al comunității.

Primăria comunei Medieșu Aurit și primarul Marian Torok îi îndeamnă pe locuitori să dea dovadă de responsabilitate și implicare civică, prin gesturi simple care pot face diferența în imaginea și curățenia comunei.

Sub mesajul sugestiv „Iubești localitatea? Fii un cetățean responsabil!”, administrația locală amintește că aspectul unei comunități depinde de contribuția fiecăruia dintre noi.

Ce le solicită autoritățile cetățenilor

Primăria îi încurajează pe locuitori să respecte câteva reguli simple de gospodărire:

să desfunde podețele din dreptul proprietăților;

să curețe șanțurile și spațiul din fața locuințelor;

să curețe și să văruiască pomii aflați în dreptul gospodăriilor;

să își repare gardurile;

să nu arunce deșeuri pe domeniul public.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri contribuie nu doar la un aspect plăcut al comunei, ci și la prevenirea unor probleme precum colmatarea șanțurilor, acumularea apelor pluviale sau degradarea spațiilor publice.

Un efort comun pentru o comună mai frumoasă

Prin această campanie, Primăria Medieșu Aurit transmite că dezvoltarea unei comunități începe cu responsabilitatea fiecărui locuitor.

Mesajul se încheie cu un îndemn simplu, dar puternic:

„Noi toți, ceilalți, îți mulțumim!”

Un apel care amintește că respectul pentru comunitate se vede în gesturile de zi cu zi, iar o localitate curată și îngrijită este rezultatul implicării tuturor.