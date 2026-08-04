Dușmanul din nanounivers

Scuzați licența din titlul dar mă simt obligat să revin asupra unui subiect despre care nu-mi face foarte mare plăcere să opinez. Este vorba despre ce reprezintă și ce se înțelege prin inteligență artificială sau, așa cum mi-am permis să o denumesc, banca de informații interconectate. Recent, mai exact duminică, la Comisia Europeană s-a lansat o știre sub denumirea „Inteligența artificială mai sigură și mai transparentă”. Este ușor de dedus că tocmai incertitudinea și ezotericul acestui concept a dat naștere la un asemenea titlu imbold.

După ce s-a scos în evidență pericolele care ne pasc dacă acceptăm și aplicăm toate bazaconiile care pot fi implementate în creierul nostru atunci când nu le filtrăm critic, ne atenționează că se iau măsuri care să interzică îmbrobodirea cetățenilor europeni cu tot felul de informații aiurea. Din păcate se folosește această armă și pentru a ne depersonaliza, de a crea în sânul celor cu o cultură generală precară o mișcare de masă în folosul dușmanului. Prin dușman am vrut să descriu pe cel care are interesul să stăpânească mase mai mici sau mai mari de oameni (de la comunități simple la nații) în vederea foloaselor proprii.



Un exemplu în acest sens și care nu depinde de „inteligența artificială” dar creează o inteligență artizanală este și folosirea unui singur tipar de surse de informare. Românul pe care-l cunosc eu, cel din trecut, citea „Scânteia”, „România liberă”, „Sportul românesc”, „Flacăra” pe de-o parte, dar pleca urechea și la „Europa liberă” sau „Vocea Americii” pe de altă parte. Nici una nu era infailibilă dar, trecând prin filtrul minții informațiile, în funcție de capacitățile de asimilare și înțelegere a fiecăruia dintre noi, ne puteam forma o părere. Puteam judeca situația cum s-ar spune.



Astăzi, cu toate că sursele de informare sunt mai multe și mai diverse, omul în general acceptă să se informeze doar despre un anumit tip de știri, fără a urmări ce spun și cei care nu sunt de acord cu acestea. Mai important ar fi să se răspundă la întrebarea de ce sunt antagonice. Care este motivul pentru care vestul nu este de acord cu estul și invers? Ce îi determină pe fiecare să acționeze în direcția pe care au ales-o? Și de ce nordul și sudul au concepții de viață diferite? Să fie doar clima de vină?



Atenție! „Inteligența artificială” nu-ți este nici părinte, nici educator, nici doctor și nici patron. De fapt nu este om! Emoția pe care o afișează nu poate fi reală, îi este implementată în circuitele nanoelectronice de cel care vrea să-ți acapareze atenția și în sensul pe care și-l dorește. Evită să răspândești în spațiul public informații gen parole sau conturi bancare indiferent cât de „prietenoasă” îți pare sursa de informare. De fapt în spatele denumirii de sursă de informare acest dușman colectează informații și le oferă celor care l-au creat.



Toată această tevatură pe care am aliniat-o mai sus nu are decât scopul de a trece prin filtrul rațiunii orice informație pe care o primești și de a consulta mai multe surse de informații, chiar dacă au păreri potrivnice. Tu cititorule, tu trebuie să fi cel care discerne ce e bun și ce e rău, dar pentru asta trebuie să fii în cunoștință de cauză. Să fii informat!



Opriți războaiele!