Procurorii anticorupție și polițiștii au efectuat percheziții la Primăria Batarci, într-un dosar care vizează presupuse falsificări de documente și un posibil prejudiciu de sute de mii de lei adus bugetului local. Primarul și contabila instituției s-ar afla printre persoanele vizate, potrivit unor surse din anchetă

Dimineață tensionată la Primăria comunei Batarci, din Țara Oașului, unde procurorii anticorupție, sprijiniți de polițiști și luptători ai trupelor speciale, au desfășurat joi o amplă acțiune de percheziții într-un dosar care ridică suspiciuni grave privind modul în care au fost gestionate încasările provenite din taxe și impozite locale.

Potrivit informațiilor obținute de Gazeta de Nord Vest din surse apropiate anchetei, investigația vizează presupuse falsificări de documente contabile și fiscale care ar fi produs un prejudiciu considerabil bugetului comunei.

Aproape 800 de chitanțe, verificate de anchetatori

Conform acelorași surse, una dintre pistele investigate de procurori privește emiterea unor chitanțe care nu ar fi reflectat sumele încasate în realitate de la contribuabili.

Anchetatorii verifică situații în care cetățenii ar fi achitat integral taxele și impozitele locale, însă în evidențele oficiale ale Primăriei ar fi fost înregistrate valori mult mai mici.

Un exemplu aflat în atenția anchetatorilor arată că, pentru plata impozitului aferent unui autoturism, un contribuabil ar fi achitat aproximativ 3.000 de lei, însă în contabilitatea instituției ar fi fost înregistrată o încasare de doar 200 de lei.

Potrivit surselor citate, astfel de situații nu ar fi fost izolate, existând suspiciunea că au fost întocmite aproape 800 de chitanțe care sunt acum verificate de procurori și specialiștii implicați în anchetă.

Primarul și contabila, printre persoanele vizate

Sursele din cadrul anchetei susțin că printre persoanele vizate de investigație s-ar afla primarul comunei Batarci și contabila Primăriei, însă până la acest moment autoritățile nu au făcut publice informații oficiale privind eventuale măsuri dispuse împotriva acestora.

Anchetatorii ridică documente, verifică registre contabile și suporturi informatice și încearcă să stabilească întinderea exactă a presupusului prejudiciu, precum și persoanele care ar putea răspunde pentru eventualele fapte.

Ancheta este în plină desfășurare

La acest moment, cercetările continuă, iar procurorii urmează să stabilească dacă suspiciunile se confirmă și care este mecanismul prin care s-ar fi produs presupusele fraude.

Este important de precizat că informațiile referitoare la persoanele vizate provin din surse apropiate anchetei și nu reprezintă o constatare a vinovăției. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.