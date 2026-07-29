Fără mașină și permis și totuși ești notificat cu amenzi rutiere… Bursa zvonurilor •

În ultimele zile circulă mesaje SMS trimise în numele Primăriei, prin care destinatarii sunt anunțați că ar avea o amendă rutieră neachitată și sunt îndemnați să acceseze un link suspect.

Cea mai amuzantă parte este că un astfel de mesaj a ajuns și la o bunicuță care nu are nici permis de conducere și nici autoturism. Atât de „bine documentați” sunt escrocii încât trimit mesajele la întâmplare, sperând că cineva va cădea în capcană.

Nu accesați linkurile din astfel de mesaje și nu introduceți date personale sau bancare. Instituțiile publice nu solicită plata amenzilor prin SMS-uri cu linkuri scurtate și suspecte. Din păcate, unii încearcă să profite de buna-credință a oamenilor, în special a persoanelor în vârstă.





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