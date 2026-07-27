După succesul MedievArtFest, Ardudul pregătește un nou spectacol de excepție. Vlăduța Lupău, Vunk, Antonia și alți artiști îndrăgiți vor transforma Cetatea Ardud într-un loc al muzicii, emoției și bucuriei. Anunțul a fost făcut de managerul Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, Simina Pop, în cadrul emisiunii „Actualitatea Sătmăreană”





MedievArtFest și-a încheiat cea de-a XV-a ediție cu aplauze, aprecieri și confirmarea faptului că Ardudul a devenit unul dintre cele mai importante repere culturale din nord-vestul României. La scurt timp după încheierea festivalului medieval, managerul Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, Simina Pop, a fost invitata emisiunii „Actualitatea Sătmăreană”, unde a vorbit despre efortul din spatele organizării, despre provocările întâmpinate și, mai ales, despre surprizele pe care administrația locală le pregătește pentru următorul mare eveniment al verii – Zilele Ardudului.





Vlăduța Lupău, marea revenire a verii la Ardud

Dacă MedievArtFest a demonstrat că Ardudul poate organiza un festival medieval de anvergură, Zilele Ardudului se anunță drept o adevărată sărbătoare a muzicii și a comunității. Iar cel mai așteptat nume de pe afiș este, fără îndoială, Vlăduța Lupău, una dintre cele mai iubite artiste din România.





Revenirea sa la Ardud, după o pauză de câțiva ani, este una dintre cele mai frumoase vești pentru iubitorii muzicii populare și de petrecere. Cu o carieră impresionantă, milioane de admiratori și o prezență scenică spectaculoasă, Vlăduța Lupău promite un recital plin de emoție, energie și momente care vor rămâne în memoria publicului.

Pentru mulți dintre cei care vor fi prezenți în fața scenei, concertul artistei va reprezenta punctul culminant al întregului weekend festiv.

Antonia și Vunk completează un afiș de excepție

Programul artistic pregătit pentru 15 și 16 august demonstrează că organizatorii și-au propus să ofere spectacole pentru toate gusturile și toate generațiile.

În prima seară vor urca pe scenă Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste pop din România, trupa Vunk, cunoscută pentru concertele sale spectaculoase și piesele care au devenit adevărate imnuri ale publicului, dar și talentata Ema.

A doua seară va continua în aceeași notă, cu recitalurile susținute de Alexandru Zărandianu, Alexandra Chira și, desigur, mult așteptata Vlăduța Lupău, care va încheia într-o atmosferă de sărbătoare un weekend ce se anunță memorabil.

În plus, festivalul de folclor organizat duminică va fi prezentat de Aurica Flonta, oferind un plus de farmec unei manifestări dedicate tradițiilor și valorilor autentice.

MedievArtFest a confirmat că Ardudul poate organiza evenimente de cel mai înalt nivel

În cadrul emisiunii, Simina Pop a explicat că ediția din acest an a MedievArtFest a fost organizată într-o formulă diferită, întreaga responsabilitate revenind echipei Casei de Cultură și administrației locale.

Deși proiectul pentru finanțare europeană nu a fost selectat, organizatorii au reușit, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, să ofere publicului două zile de spectacole medievale impresionante.





Cetatea Ardud a fost din nou apreciată de trupele de reenactment din România și Ungaria drept una dintre cele mai spectaculoase locații din țară pentru astfel de manifestări, iar conferința susținută de academicianul Ion-Aurel Pop a adus un plus de prestigiu întregului festival.

Ardudul își consolidează locul pe harta culturală a României

Mesajul transmis în cadrul emisiunii a fost unul clar: Ardudul nu mai este doar gazda unor evenimente locale, ci un oraș care își construiește, an după an, o identitate culturală puternică.

După succesul MedievArtFest, atenția se mută acum asupra Zilelor Ardudului, unde muzica, tradițiile și atmosfera de sărbătoare vor aduce împreună mii de oameni. Cu nume sonore precum Vlăduța Lupău, Vunk și Antonia, ediția din acest an are toate ingredientele pentru a deveni una dintre cele mai reușite din istoria evenimentului și încă o dovadă că, la poalele Cetății Ardud, cultura și spectacolul merg mână în mână.

Florin Cristian Mureșan



