INCONȘTIENȚĂ. Șofer beat și altul fără permis, prinși în trafic

Locale 26.07.2026 10:11
INCONȘTIENȚĂ. Șofer beat și altul fără permis, prinși în trafic

Polițiștii sătmăreni au întocmit două dosare penale în urma controalelor desfășurate în municipiul Satu Mare și în orașul Tășnad.

Doi șoferi s-au ales cu dosare penale după ce au fost depistați de polițiști încălcând grav legislația rutieră. Un tânăr de 18 ani a fost prins conducând sub influența alcoolului, iar un bărbat de 64 de ani a fost oprit la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 24 iulie, în jurul orei 02:50, în Piața Romană din municipiul Satu Mare. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, din localitatea Turț. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cu doar câteva ore mai devreme, în jurul orei 00:25, polițiștii din Tășnad au oprit în trafic, pe strada Înfrățirii, un autoturism condus de un bărbat de 64 de ani, din municipiul Carei. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

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