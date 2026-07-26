Polițiștii de frontieră sătmăreni efectuează cercetări în cazul unui cetățean român, după ce în mașina acestuia au descoperit mai multe articole de îmbrăcăminte susceptibile a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Marfa, estimată la o valoare de 20.000 de lei, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Concret, în data de 23 iulie a.c., în jurul orei 10.30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Bixad, un autoturism înmatriculat în țara noastră. La volanul mașinii se afla un cetățean român, în vârstă de 39 de ani, domiciliat în județul Satu Mare.

În timpul controlului efectuat asupra mijlocului de transport, oamenii legii au descoperit, în portbagajul mașinii și pe bancheta din spate, mai multe articole de îmbrăcăminte, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute și pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență. Bunurile, în total 195 de bucăți, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală, a căror valoare se ridică la suma totală de 20.000 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, poliţiştii de frontieră sătmăreni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 102, alin.1, lit. b din Legea 84/1998, cu modificările și completările ulterioare, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.