FOTO. PERICOL. Pădure salvată la limită din calea flăcărilor

Flăcările izbucnite la un utilaj agricol din Ruseni au amenințat fondul forestier din apropiere, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat producerea unui dezastru

Un incendiu izbucnit sâmbătă în localitatea Ruseni putea avea consecințe mult mai grave dacă pompierii nu ar fi intervenit în timp util. Flăcările au cuprins un utilaj de balotat, miriștea și mai mulți baloți de paie, existând un risc major ca focul să se extindă la pădurea aflată în imediata vecinătate.

Luptă contracronometru cu flăcările

La locul intervenției au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, încadrate cu zece militari, cărora li s-au alăturat voluntarii Serviciului pentru Situații de Urgență Păulești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la un utilaj de balotat, iar focul se extinsese deja la miriște și la mai mulți baloți de paie. În condițiile temperaturilor ridicate și ale vegetației uscate, fiecare minut era decisiv pentru a împiedica pătrunderea flăcărilor în fondul forestier din apropiere.

Pădurea, salvată de intervenția pompierilor

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul înainte ca acesta să ajungă la pădure, eliminând astfel pericolul producerii unui incendiu de vegetație forestieră.

În urma evenimentului, utilajul de balotat a fost distrus în totalitate, iar aproximativ zece rotobaloți de paie au ars. În schimb, intervenția promptă a echipajelor a permis salvarea altor baloți și, cel mai important, a împiedicat extinderea focului la fondul forestier.

Cauza probabilă a incendiului

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de suprasolicitarea utilajului de balotat.

Pompierii atrag atenția că verificarea tehnică periodică a utilajelor agricole și evitarea exploatării lor în condiții de suprasolicitare sunt măsuri esențiale pentru prevenirea incendiilor, mai ales în sezonul agricol, când temperaturile ridicate și vegetația uscată favorizează propagarea rapidă a focului.