Cadrele medicale au ieșit în curtea Spitalului Județean și a altor unități sanitare, avertizând că, în lipsa unor măsuri urgente, activitatea ar putea fi paralizată. Sindicaliștii SANITAS spun că protestul nu este împotriva pacienților, ci pentru salvarea sistemului medical.

Sistemul sanitar din județul Satu Mare traversează unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani. Timp de două ore, angajații din sănătate au întrerupt activitatea în cadrul unei greve de avertisment organizate de SANITAS, protest la care au participat medici, asistenți medicali, infirmieri, brancardieri, personal auxiliar și administrativ. În fața Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, dar și în alte unități sanitare din județ, cadrele medicale au transmis un mesaj categoric: fără respect pentru oamenii care țin în viață sistemul medical, acesta riscă să se prăbușească.

Sursa foto: Portalsm

În perioada protestului, aproximativ o treime din activitatea Spitalului Județean a fost asigurată, fiind menținute serviciile esențiale și urgențele, astfel încât pacienții să nu fie puși în pericol.

Ultimul avertisment înaintea grevei generale

Sindicaliștii avertizează că actuala grevă reprezintă doar un semnal de alarmă. Dacă revendicările formulate de Federația SANITAS nu vor primi un răspuns concret din partea autorităților, începând de lunea viitoare va fi declanșată greva generală în sistemul sanitar.

Sursa foto: Portalsm

Liderii sindicali susțin că măsurile discutate la nivel guvernamental privind diminuarea unor drepturi salariale, blocarea posturilor și reducerea personalului riscă să afecteze grav funcționarea spitalelor și, implicit, calitatea actului medical.

„Greva nu este împotriva pacienților, ci pentru pacienți”

Reprezentanții Uniunii Județene SANITAS Satu Mare subliniază că protestul nu este îndreptat împotriva celor care au nevoie de îngrijiri medicale. Dimpotrivă, spun sindicaliștii, acțiunea urmărește protejarea dreptului fiecărui pacient de a beneficia de servicii medicale într-un sistem sigur, funcțional și susținut de profesioniști respectați.

Potrivit acestora, un spital nu înseamnă doar clădiri moderne sau aparatură performantă. În centrul oricărui sistem medical se află oamenii – medicii, asistenții, infirmierii, brancardierii, personalul auxiliar și administrativ – cei care, indiferent de oră sau de condiții, asigură continuitatea actului medical și sunt alături de pacienți în cele mai dificile momente.

„Personalul este investiția, nu problema”

SANITAS atrage atenția că investițiile în infrastructură nu pot compensa lipsa personalului calificat și motivat. Sindicaliștii susțin că sporurile nu reprezintă privilegii, ci compensații pentru condițiile speciale de muncă, riscurile profesionale, turele de noapte și responsabilitatea uriașă pe care angajații din sănătate o poartă în fiecare zi.

Sursa foto: Portalsm

În același timp, blocarea angajărilor și reducerea drepturilor salariale sunt considerate măsuri care vor conduce inevitabil la suprasolicitarea personalului rămas în sistem, la epuizare profesională și la scăderea calității serviciilor medicale oferite populației.

Mesaj ferm către autorități

Prin vocea președintelui Uniunii Județene SANITAS Satu Mare, Ioan Marian Nintaș, sindicaliștii transmit că un sistem sanitar performant nu poate fi construit prin sacrificarea propriilor angajați.

„Personalul din sănătate reprezintă o investiție, iar lipsa personalului reprezintă un pericol”, este mesajul central al protestatarilor, care solicită respect, echitate și condiții de muncă demne pentru toți cei care asigură funcționarea sistemului medical.

Protestul de astăzi este văzut de sindicaliști drept un ultim avertisment înaintea escaladării conflictului de muncă. Dacă revendicările lor vor rămâne fără răspuns, săptămâna viitoare sistemul sanitar ar putea intra în grevă generală, cu efecte importante asupra activității spitalelor din întreaga țară, inclusiv din județul Satu Mare.

Sursa foto: Portalsm