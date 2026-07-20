Polițiștii sătmăreni au întocmit, în ultimele 24 de ore, patru dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, după ce au depistat în trafic persoane care conduceau fără permis de conducere sau sub influența băuturilor alcoolice.

Primul caz a fost înregistrat vineri, 18 iulie, în jurul orei 15:00, pe strada Berceni din localitatea Bixad, unde polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit pentru control un ATV condus de un minor de 14 ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate.

Un alt caz a avut loc sâmbătă, 19 iulie, la ora 00:21, pe Drumul Județean 109L, în localitatea Turț. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani, din localitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 03:40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Uzinei. La volan se afla o tânără de 22 de ani, din municipiul Satu Mare.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care atrage răspunderea penală. Și în acest caz au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cel de-al patrulea caz a fost înregistrat duminică, 19 iulie, în jurul orei 10:40, pe Drumul Județean 193A, în localitatea Homorodul de Mijloc. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug au oprit un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din localitatea Homoroade.

În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Și în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.